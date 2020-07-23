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曾華崇老婆上午帶小孩衝建管處找人　同仁下午驚聞死訊在辦公室大叫

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▲▼台北市政府都發局建築管理工程處使用科助理工程員曾華崇，南湖大橋浮屍。（圖／記者劉昌松、黃彥傑攝）

▲台北市政府都發局建築管理工程處使用科助理工程員曾華崇陳屍南湖大橋。（圖／記者劉昌松、黃彥傑攝）

記者楊亞璇／台北報導

錢櫃林森店6死悲劇連帶掀起台北市政府官員收賄疑雲，北市府都發局建築管理工程處使用科業務承辦員曾華崇、周宗錡，涉嫌利用安檢營業場所電梯之便，向業者收賄，而曾華崇20日以60萬元交保。不過稍早南湖大橋發現浮屍，死者正是曾華崇。北市府表達表達遺憾哀悼，將協助家屬處理相關善後事宜。

據了解，曾華崇22日晚上就失聯，家人完全聯絡不上，而當下也立刻通知建管處聯絡，由於曾華崇一夜未歸，23日一早曾華崇的老婆與小孩也跑到建管處請求協助，而目前確認死者是曾華崇無誤，建管處正在協助了解死因並提供家屬後續協助。建管處同仁聞訊後都感到相當驚訝，第一時間反應是「什麼？死了？」在辦公室內有人甚至嚇到叫出聲音，完全不敢置信。

檢調查出，曾華崇5月間稽查發現星據點KTV復興店的貨梯沒有取得使用許可證，因此請負責相關業務的民間業者向星據點報價，原本每座貨梯申請許可行情約在1000元上下，但業者卻報價超過3000元，5座貨梯共多收了約1萬元，錢全進了曾的口袋。

此外，曾男自2020年初起，以業務量龐大，需要自費聘請劉姓助理為由，向3間代驗公司索討每間每月各1萬5000元，總共4萬5000元的賄賂，而曾男的周姓同事負責機械停車業務，也另外向2業者按月索賄共9000元，總計每月收取5萬4000元的不正當利益，都由曾、周、劉3人平分。由於曾華崇並未親自到場監督、稽核，業務全由劉姓助理代行，誇張行徑被形容成「太上皇」，就連辦案人員也感到不可思議。

台北地檢署15日指揮調查局台北市調查處兵分27路搜索，約談39名被告、證人到案，於16日上午聲押曾男，並於當日晚間裁定曾60萬元交保。豈料在交保後7天，今即傳出曾華崇落水身亡消息，目前詳細案情警方正調查釐清中。

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曾華崇老婆上午帶小孩衝建管處找人　同仁驚聞死訊辦公室大叫
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