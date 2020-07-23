快訊／曾華崇電梯索賄陳屍橋下　北市府表達遺憾哀悼：他承受極大壓力

▲北市府建築管理工程處使用科助理工程員曾華崇，經確認為南湖大橋浮屍。（圖／記者劉昌松、黃彥傑攝）



記者楊亞璇／台北報導

錢櫃林森店6死悲劇連帶掀起台北市政府官員收賄疑雲，北市府都發局建築管理工程處使用科業務承辦員曾華崇、周宗錡，涉嫌利用安檢營業場所電梯之便，向業者收賄，而曾華崇20日以60萬元交保。不過，稍早南湖大橋發現浮屍，死者正是曾華崇。對此，市府副發言人黃瀞瑩回應，曾員因近期遭調查、媒體關注報導，承受極大壓力，今日傳出不幸，北市府表達遺憾哀悼，將協助家屬處理相關善後事宜。

北市府指出，消防局於13時45分，在南湖大橋(基隆河南港側往上游約20公尺)，現場係1具浮屍(男性64歲，身上有尋獲健保卡，屍腐)，南港快艇協助將大體移置河岸邊，目前已經交由南港分局。

針對建管處曾姓科員一事，北市府副發言人黃瀞瑩回應，經過了解，曾員因近期遭調查、媒體關注報導，承受極大壓力，今日傳出不幸，北市府表達遺憾哀悼，將協助家屬處理相關善後事宜。

建管處表示，曾華崇近日因面對檢調單位偵辦，且經新聞媒體報導，造成莫大精神壓力，詎料發生不幸事件，建管處深表遺憾。建管處並已責派科室主管向家屬表達關懷，並協助相關善後事宜。

檢調查出，曾華崇5月間稽查發現星據點KTV復興店的貨梯沒有取得使用許可證，因此請負責相關業務的民間業者向星據點報價，原本每座貨梯申請許可行情約在1000元上下，但業者卻報價超過3000元，5座貨梯共多收了約1萬元，錢全進了曾的口袋。

此外，曾男自2020年初起，以業務量龐大，需要自費聘請劉姓助理為由，向3間代驗公司索討每間每月各1萬5000元，總共4萬5000元的賄賂，而曾男的周姓同事負責機械停車業務，也另外向2業者按月索賄共9000元，總計每月收取5萬4000元的不正當利益，都由曾、周、劉3人平分。由於曾華崇並未親自到場監督、稽核，業務全由劉姓助理代行，誇張行徑被形容成「太上皇」，就連辦案人員也感到不可思議。

台北地檢署15日指揮調查局台北市調查處兵分27路搜索，約談39名被告、證人到案，於16日上午聲押曾男，並於當日晚間裁定曾60萬元交保。豈料在交保後7天，今即傳出曾華崇落水身亡消息；據悉，曾華崇情緒相當不穩，昨晚就已失聯，家屬還曾向建管處求助協尋。目前詳細案情警方正調查釐清中。

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