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「三外島」恐爆低度軍事衝突　前空軍副司令：解放軍「三棲立體登陸」奪島　

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▲▼漢光36號演習「聯合登陸作戰操演」16日於加祿堂海灘展開。。（圖／國防部提供）

▲漢光36號演習「聯合登陸作戰操演」。（圖／國防部提供）

記者曾俊豪／台北報導

針對兩岸爆發軍事衝突可能性，前空軍副司令張延廷21日指出，軍事衝突可分為低度、中度與高度衝突，從兩岸來看，最有可能發生低度衝突，地點會是在外島。他認為，外島的軍事衝突上，又以東沙島、南沙太平島以及馬祖與金門之間的烏坵等三座島嶼可能性最高。

國民黨官方智庫、國家政策研究基金會上午舉行「危險的海峽：台海爆發軍事衝突可能性」座談會，由基金會國家安全組召集人林郁方主持，前國防部長副部長陳永康，前空軍副司令張延廷、前國安局長蔡得勝等人出席座談會。張延廷就「兩岸爆發軍事衝突的可能性」擔任引言人。

▲▼前空軍副司令張延廷。（圖／記者曾俊豪攝）

▲前空軍副司令張延廷。（圖／記者曾俊豪攝）

他提到，北京視統一為最重要的目標，採取「和戰」兩手，「和」是軟的一面，「戰」是硬的一面，現階段仍是「和戰並用」，而要探討台海爆發衝突的可能性，必須先瞭解衝突的模式，「撇開中度衝度不談，高度衝突的可能性沒有低度衝突高，不過，很多戰爭是由低度衝突引發，就兩岸來看，低度衝突可能性最高。」

張延廷以解放軍下個月舉行的奪島演習為例，認為兩岸低度衝突發生在外島的可能性最高，其中又以東沙島、南沙的太平島，以及馬祖與金門之間的烏坵三座島嶼可能性最高，「島嶼都是易攻難守，解放軍會採取『三棲立體登陸』，也就是垂直上陸，三棲作戰。」

▲▼南沙太平島南沙指揮部。（圖／記者呂佳賢攝）

▲南沙太平島南沙指揮部。（圖／記者呂佳賢攝）

張延廷提到，中共習慣由「量變」變「質變」，像是解放軍軍機今年已擾台19次，將來就可能產生質變，變成常態。其中，有六大徵兆看出中共信心增強，首先是四年前的軍改開始後，解放軍「工具」變多了，五大戰區加上15個戰力支援部隊，讓北京信心增強。

另外，像是航空母艦、導彈數量增加、無人機戰力提升、發展火箭砲以及戰機數量增多，也讓北京的軍事實力大幅躍進。

至於對台動武時機，張延廷認為，首先，要看北京權力結構穩定度，「內部鬥爭時需用戰爭轉移注意力；再來，美中對峙程度若越高，就會要找代罪羔羊開刀；第三是軍權，鷹派抬頭將主張動武； 最後則是內部社會穩定度，牽涉到維穩，若有動亂或暴亂，便會有理由集結部隊。」

他強調，相較於北京的優勢，台灣的情況相對讓人憂慮，「年輕人不願當兵，不願上戰場，軍隊沒有社會地位都是隱憂，軍隊士氣也低迷，有些東西裝不出來，要裝也不像，加上訓練不扎實，兩岸若發生軍事衝突，台灣的未來讓人憂慮。」

▲▼台中甲南三軍聯合反登陸漢光實兵操演-拖式飛彈

▲漢光36號演習，拖式飛彈反登陸實兵操演。（圖／ETtoday新聞雲攝影中心）

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