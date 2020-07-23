曾華崇筆記本「寫下輕生念頭」　建管處上司哽咽：他是老實人

▲建管處使用科科長李彧回應曾華崇輕生案。（圖／記者黃軍瑋攝）

記者楊亞璇／台北報導

北市府都發局建築管理工程處使用科業務承辦員曾華崇、周宗錡，涉嫌利用安檢營業場所電梯之便，向業者收賄，而曾華崇20日以60萬元交保，不過今卻在南湖大橋發現浮屍，死者正是曾華崇。對此，曾華崇的上司、建管處使用科科長李彧指出，家屬發現筆記本寫下輕生念頭，覺得事情不太妙，之後得知曾華崇死亡。

建管處使用科科長李彧表示，昨天近中午時，曾華崇說要下午去找律師，中午時就離開了，下午因為不在，他離開之後家屬在找他，聯絡不上，所以家屬到晚上時就開始擔心，今天一大早曾太太就有到建管處裡面去，兒子則有報警協尋，建管處也啟動市府資源協尋。

▲建管處使用科科長李彧回應曾華崇輕生案。（圖／記者黃軍瑋攝）

李彧說，他的東西都放在辦公室裡面沒有帶走，後來家屬把他私人東西從辦公室帶回去，今天中午時發現在筆記本裡面有寫說，李彧一度哽咽無言法語，「他就是有輕生的念頭」，覺得事情不太妙，三點的時候確定（死者）是曾華崇。

李彧強調，「我們曾華崇先生是一個老實人，真的是老實人，在整個事情上，他的耳朵不太好，他比較內向木訥，不太會表達自己的感情，今天這樣子做，其實是真的是壓力很大，我們在過程中一直跟他談，當然有發生了事情要去面對，他其實表現出來是平和的」。

▲柯文哲回應曾華崇輕生案。（圖／記者黃軍瑋攝）

李彧提到，家屬對於媒體的不實報導有非常強烈的反感，他們認為媒體不實報導讓他們失去心愛的人，「這件事情上我也誠懇的請各位媒體，這件事情發生時，不要去打擾他們家屬」。

李彧說，也要再次澄清，之前發生的有一些媒體有報總統府或者是立法院等事情，其實這些都經過澄清，並不是曾華崇檢查的問題，而是當時在保養時的機械零件，零件通知要保養、要更換，後來電梯廠商去保養更換了以後，檢查當然會通過，所以跟曾華崇從事的專案沒有關係，建管處一定在這邊要再次澄清。

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