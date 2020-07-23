獨家／錢櫃大火燒出安檢「太上皇」！北市建管處涉貪官員曾華崇陳屍南湖大橋下

記者黃彥傑／台北報導

錢櫃林森店6死悲劇連帶掀起台北市政府官員收賄疑雲，北市府都發局建築管理工程處使用科業務承辦員曾華崇、周宗錡，涉嫌利用安檢營業場所電梯之便，向業者收賄，而曾華崇16日以60萬元交保。然而，稍早南湖大橋發現浮屍，而經確認身分，死者正是曾華崇。

▲ 台北市政府都發局建築管理工程處使用科助理工程員曾華崇，23日被發現陳屍南湖大橋下。（圖／記者劉昌松攝）

據悉，曾華崇涉嫌利用安檢營業場所電梯之便，向業者索賄，甚至私下聘請助理劉書豪「代行業務」，並未親自到場監督、稽核，全程幾乎不管事，誇張行徑被形容就像是「太上皇」一樣，讓辦案人員也感到很不可思議，而在經過檢方漏夜偵訊，曾華崇16日以20萬元交保。

然而，交保7天後，曾華崇就被發現陳屍南湖大橋下。對此，建管處表示，曾華崇22日晚上就失聯，家人完全聯絡不上，而當下也立刻通知建管處聯絡，23日一早家人也跑到建管處請求協助，而目前確認死者是曾華崇無誤，建管處正在協助了解死因並提供家屬後續協助。

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▲台北市環保局人員23日於南湖大橋下上游處發現男浮屍，身分確認為曾華崇，目前家屬到現場。（圖／記者黃彥傑攝）

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