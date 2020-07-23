上班請假成浮屍！曾華崇失聯一夜...妻子「3封簡訊」喚不回先生

記者張君豪、柯沛辰／台北報導

台北市南湖大橋下23日發現一具男性浮屍，身分經確認，是64歲北市府都發局涉貪科員曾華崇。事發前一天，曾男中午請假外出，稱要找律師處理官司，不料晚間就失蹤。當時妻子很擔心，連寄3封簡訊喊話，沒想到仍阻止不了憾事。

據悉，曾男一家三口背景單純，妻子無業擔任家管，兒子已出社會工作、平時在外租屋居住。不久前，台北市錢櫃林森店大火6死，北市府加強營業場所電梯安檢，不料卻爆出曾華崇、周宗錡等人疑似收賄，連帶咬出今年初世新大學電梯意外。

▲南湖大橋下浮屍，確認是北市府都發局建築管理工程處使用科助理工程員曾華崇，。（圖／記者劉昌松、黃彥傑攝）

台北地檢署15日指揮搜索曾華崇辦公室，20日複訊後諭令曾以60萬交保。曾男22日照常上班，但中午請假外出，跟同事說要找律師商討官司，卻自此音訊全無，再也沒有回家。

妻子等不到人，焦急打電話、傳簡訊給先生「你還好嗎？有事情要跟家裡講」，但連續3封簡訊都等不到回應，曾男手機雖有開機，但均已讀不回。晚間，家人商討後決定報案協尋，未料只等到冰冷遺體。

目前警方正在調閱監視器，欲釐清曾男生前落水的確切地點。

▲家屬到場引魂，妻小雙手合十，盼為曾華崇引路。（圖／記者黃彥傑攝）

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