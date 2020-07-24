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母帶腦麻兒「畢旅12天」！騎「粉紅鐵馬」環島不喊苦：謝謝你當我的小孩

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記者曾筠淇／綜合報導

高雄一位單親媽媽帶著腦性麻痺的兒子，展開為期12日的「畢業旅行」，兩人騎著「粉紅鐵馬」，從高雄逆時鐘方向環台一圈，希望可以在有限的時間裡，再多看看這個世界。許多車友聽到這項消息都為之動容，因此不少人自發性的在各個縣市接力陪同，希望能與母子倆一起完成這趟旅行。

家住高雄的陳嘉齡（比媽）獨自撫養兒子小比，小比現在已快20歲了，近兩年他們倆一同挑戰了134場的路跑，還攀登了合歡山。由於重度腦性麻痺的孩子平均壽命多落在20歲左右，即便不知道明天和意外哪一個先來，但是唯一能做的，就是「過好眼前的每一天」，因此比媽才決定帶著兒子開啟這趟為期12日的畢業旅行，不想留下任何遺憾。

▲比媽與小比開啟為期12日的畢旅。（圖／粉專「小比的跑旅雜記」授權提供）

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▲▼比媽與小比開啟為期12日的畢旅，許多人都在各點幫忙加油。（圖／粉專「小比的跑旅雜記」授權提供）

▲比媽與小比開啟為期12日的畢旅。（圖／粉專「小比的跑旅雜記」授權提供）

臉書粉專「小比的跑旅雜記」上，公布了母子倆的環島行程表，他們17日就從鳥松出發，並陸續騎往屏東楓港、台東知本、花蓮玉里、宜蘭羅東、新北貢寮、桃園楊梅、台中大甲、雲林西螺、台南新營等地。這趟旅程不但恭請北斗銀樓媽祖的三太子一同環島，由於許多人都深受感動，因此也在各點接力騎行。

粉專也轉貼了車友的貼文，文中寫道，由於比媽騎著的鐵馬已經改裝過，所以非常重，且十分難以操控，不過，「嘉齡媽媽照顧小比一路走來，環島是甜蜜的負擔，為了就是讓小比吹吹風、開心」，即便在大熱天環島十分辛苦，但仍沒有放棄，不斷努力的往前邁進。

▲比媽與小比開啟為期12日的畢旅。（圖／粉專「小比的跑旅雜記」授權提供）

▲比媽不希望留下任何遺憾。（圖／粉專「小比的跑旅雜記」授權提供）

比媽曾向《ETtoday新聞雲》記者分享，20年前，小比才剛打完6個月的預防針，接著竟就出現嬰兒點頭式痙攣，往後幾天還不斷出現癲癇的症狀，醫生當時更直接宣告孩子「以後就是白癡了」。即便比媽當時難以接受，但她仍一肩扛起家計，勇敢面對。

比媽表示，為了照顧孩子，不論是鏟沙、攪水泥等粗活她都願意做，不過即便如此，月收入最多卻只達2萬多元，比起2至3萬元的照護生活費、醫療費，仍十分吃緊。此外，由於小比行動不便，因此比媽總抱著30公斤的他，緩緩走上公寓樓梯，不過這些對比媽來說，並不算什麼，最令她難過的是，當孩子與死神搏鬥時，自己卻無能為力。

比媽而後聽了友人的建議，決定帶著小比體驗不一樣的人生，近兩年也終於不再只是往返醫院和家裡，而小比臉上的笑容，也讓她覺得一切辛苦都值得了，她還感性坦言，「謝謝你來當我的小孩」。

▼看到小比的笑容，比媽一切的辛苦全都值得了。（圖／粉專「小比的跑旅雜記」授權提供）

▲比媽與小比開啟為期12日的畢旅。（圖／粉專「小比的跑旅雜記」授權提供）

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