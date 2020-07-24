誰咬出論文抄襲風暴？趙少康推測「國民黨的」　李眉蓁團隊回應了：盼團結

▲李眉蓁昨落淚宣布放棄碩士學位。（圖／記者洪正達攝）

記者洪靖宜、莊智勝／高雄報導

國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁昨（23日）雖已主動宣布放棄碩士學位，但論文抄襲風波仍然持續延燒。資深媒體人趙少康昨在中廣流行網「趙少康時間」中推測，踢爆這次事件的不是別人，正是國民黨內的同志狠咬一口。對此，李眉蓁競選團隊發言人呂謦煒表示，論文有瑕疵就認，展現負責態度爭取市民支持，「至於誰去接露，就不多做揣測！」

趙少康昨在廣播節目中指出，李眉蓁此次參加高雄市長補選大出鋒頭，雖然最後勝負難料，但李的知名度如今卻隨著選戰大幅提升，對於未來的選舉有利，現在是高雄市議員，之後就有可能會去選立委，「據說，是國民黨的人咬她啦！」

趙少康推測，此次踢爆論文抄襲風暴的不是民進黨，正是國民黨內同仁，但為何應該團結的黨內同志卻會互咬內鬥？趙少康也解釋，此次出手的人可能就是李眉蓁未來的競爭對手，「可能有人不希望她選好、不想她太出頭，道理就是這麼簡單！」

對此，呂謦煒稍早也針對趙少康節目內容做出回應，表示論文事件有瑕疵就承認，李眉蓁展現出負責任的態度，希望獲得市民支持，「至於誰去做揭露，就不多做揣測，盼望國民黨能夠展現大團結氣氛，為保衛高雄執政權而努力！」