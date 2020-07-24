高雄內門老婦失蹤...6日被發現「離家10公里」倒臥路邊！民眾急報案

▲內門老婦失蹤後6日被熱心民眾發現，終於能和家人團圓。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩／高雄報導

高雄內門區一名婦人16日獨自外出後人就沒回家，家屬焦急報案，每天都在等好消息，但警方以及救難人員一直沒找到老婦人，讓家人心急如焚，沒想到老婦人幸運在失蹤6日後，在田寮區被人發現，只是發現人時她疑似體力耗盡，人倒在路上，所幸送醫後生意跡象穩定，人沒有大礙。

▲警消獲報後到處尋人，但6天來都沒有找到老婦人。（圖／記者黃子倩翻攝）

這起事件發生在16日，根據家屬的說法，老婦人患有輕微失智症，她當天獨自步行外出後就一直沒有回家，報案協尋後，多日沒有找到人，家屬越來越心急，不只靠員警調閱監視器，家人自己也拿照片在附近各里尋人，同時間消防隊還有守望相助隊也都有人加入尋找的行列，本來一直沒找到人，幸好22日田寮區有民眾報案，看到一名婦人路倒，員警陪同家人前往，一看果然是失蹤多日的老婦人。

▲警消獲報後到處尋人，但6天來都沒有找到老婦人。（圖／記者黃子倩翻攝）

只不過以距離來看，老婦人居住的內門區中埔里和人被發現的田寮區鹿埔里，兩地相隔一座山，距離大約有10公里，跟據警方了解，老婦人離家後，很可能直接往山裡走，這幾天越過山後到了田寮附近，但好幾天的奔波耗盡了體力，因此體力不支倒地，幸好被熱心民眾發現報案，人經送醫診治後，生命跡象穩定，家人看到她安然無事的回來也感到相當開心。

▲內門老婦失蹤後6日被熱心民眾發現，終於能和家人團圓。（圖／記者黃子倩翻攝）

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