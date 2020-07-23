道歉後首發文！李眉蓁強調「勇敢面對重新出發」：希望大家重點放在我對高雄的願景

▲李眉蓁23日為論文抄襲風波道歉。（圖／記者洪正達攝）

記者蘇晏男／高雄報導

高雄市長補選候選人李眉蓁23日上午為碩士論文抄襲一事鞠躬道歉，並表示要放棄中山大學碩士學位。晚間，李眉蓁在臉書發文表示要「勇敢面對，重新出發」，希望大家在市長選舉期間，將重點放在她對高雄市正的規劃與願景，且也會傾聽市民的需求。

高雄市長補選進入最後倒數，李眉蓁卻被踢爆其中山大學碩士論文有96%都是抄來的，由於李眉蓁於22日召開記者會時，對於論文內容等問題交代不清，而她23日公開露面，針對論文風波正式對外道歉，並爆哭落淚宣布放棄中山大碩士學位。

「勇敢面對，重新出發；24小時，38區大挑戰」。李眉蓁晚間發文表示，從今天開始，她的團隊發起了24小時走訪高雄各個行政區的挑戰，除了希望將這場選戰的重點拉回市政上，也透過這次的衝刺之旅，以不同的角度認識高雄。

李眉蓁喊話，這次的市長選舉，她希望大家能將重點放在她對高雄市政的規劃與願景，而她會用雙腳踏遍高雄，以最近的距離，傾聽市民，了解每一區的需求，也歡迎每一位市民朋友，「在你住的區域看到我們的話」，和她們說說自己的心聲。

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