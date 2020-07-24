大馬連拍Tik Tok都需申請許可　網：PO貓影片就坐牢？

▲塞福丁表示馬來西亞所有的影音製作都需要通過政府來申請。（圖／路透）

實習記者湯子暘／綜合報導

馬來西亞通訊及多媒體部長塞福丁（Saifuddin Abdullah）23日在國會表示，無論是主流或私人媒體，所有在境內的影音製作都需要申請許可。塞福丁的言論，頓時在網上引起一片罵聲。反對黨議員黃書琪（Wong Shu Qi）亦批評，「政府正透過這項法律，使得影片拍攝在馬來西亞成為非法行為。」

據了解，此次風波是因為半島電視台（Al Jazeera）在製作新一期101 East的節目時，與馬來西亞國家電影發展局（FINAS）發生爭執所引發。馬來西亞官員聲稱節目方未取得必要許可證製作紀錄片，半島電視台則反駁道，該節目自2006開播以來，每周都會播出一期亞洲及太平洋地區的深度紀錄片，以往都不需要申請相關許可。

▲半島電視台為製作新一期紀錄片在馬來西亞引起風波

塞福丁在答詢中更進一步定義，包含電影、短片、紀錄片、廣告甚至中國知名影音平台TikTok在內，所有的製作者都需要申請許可。反對黨領袖安沃爾（Anwar Ibrahim）譴責他的行為，是在對包括半島電視台在內的所有媒體進行「攻擊和騷擾」。事後塞福丁駁斥，政府並無意限縮人民在社群媒體上的個人自由。

消息一出，有網民Zikri Kamarulzaman在推特上表示，在FINAS的規定下「嚴格上來說，你們都是罪犯。」

Today, @saifuddinabd confirmed that ALL video filming, including for personal social media, needs a Finas license.



Finas Act defines films as 'any recording on any material'.



My dear Malaysians. You are all technically criminals pic.twitter.com/qL2mXrUugy — Zikri Kamarulzaman (@zikri) July 23, 2020

亦有網民戲稱，因為在網上發布貓的影片，他的姊姊可能得去坐牢。