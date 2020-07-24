「紅牛」富三代撞死警查逃逸　8年後檢察總長撤銷逮捕令

▲瓦拉育承認撞上機車，但聲稱對方突然出現，所以才來不及閃躲，隨後以50萬泰銖（約新台幣46萬元）交保。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者劉雪兒／綜合報導

有錢能使鬼推磨！紅牛能量飲料創辦人許書標金孫瓦拉育（Vorayuth Yoovidhya）2012年涉嫌酒駕撞死警察，肇事後逃逸出國，被國際刑警組織發布全球通緝令。全案發生8年後，泰國皇家警察透過媒體表示，已經收到檢察總長的不起訴通知，已撤銷瓦拉育的逮捕令。

根據CNN報導，他當年撞死警察後，拖行大約200公尺，造成警察頸骨遭折斷，全身多處骨折慘死，調查警員一路沿著案發現場的油漬走到瓦拉育的家，並動員數十名警員進行搜查，發現一輛嚴重受損的黑色法拉利，而安全氣囊也已經彈開。

瓦拉育承認撞上機車，但聲稱對方突然出現，所以才來不及閃躲，隨後以50萬泰銖（約新台幣46萬元）交保，而許書標家族也支付死者家屬300萬元泰銖（約新台幣270萬元），換取放棄民事求償。此案也在當時引起軒然大波，民眾譴責泰國司法體制對富有的被告人有著很大寬容度。

不過他仍被控危險駕駛導致他人死亡等罪名，可能面臨10年有期徒刑及罰款，但一直拒絕出庭受審，肇事後逃逸出國，國際刑警組織也發布全球通緝令。全案發生8年後，泰國皇家警察表示，他們接到檢察總長的通知，最終決定不起訴瓦拉育，目前已撤銷所有的逮捕令。