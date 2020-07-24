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北市行動書車永續號發車！25日前進士林官邸　收集點數兌換熊讚紀念品

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▲▼北市超夯吉祥物「熊讚」代言行動書車。（圖／台北市政府提供）

▲北市超夯吉祥物「熊讚」代言行動書車。（圖／台北市政府提供）

記者袁茵／台北報導

大家有沒有發現夏天越來越炎熱呢？除了待在室內吹冷氣，台北市立圖書館行動書車提供讀者戶外出遊的優「涼」選擇，行動書車預計在25日、26日兩天前進士林官邸，還加開「愛閱永續號」，鼓勵民眾參加生態保育活動，讓生態永續的觀念落實於日常生活中，成為愛閱讀也愛自然的新好市民。

北市圖行動書車和致力於環境議題的七星生態保育基金會合作，攜手為讀者設計寓教於樂的創意環保活動，行動書車預計25日、26日前進士林官邸加開特別車次「愛閱永續號」，鼓勵大小讀者參加2020台北自然生態保育活動「生活永續‧師法自然」，當天以闖關活動、互動遊戲、環保市集、影片欣賞和親子綠繪本等方式，讓專業的環境保育知識變得日常和實用，啟發讀者對生態保育與生物多樣性的觀念，並將生態永續的觀念落實於日常生活中，成為愛閱讀也愛自然的新好市民。

▲▼北市超夯吉祥物「熊讚」代言行動書車。（圖／台北市政府提供）

除了來書車閱讀精選生態保育主題好書，更不能錯過由書車人氣故事老師帶來的「偷讀故事時間」，讓民眾在老師的帶領下，聆賞精彩的綠繪本，一起變身為知識滿滿又充滿行動力的環保小尖兵，學習重要的環保知識並應用在生活中。

自7月開始，行動書車不只增加每週末的場次，特別在7、8月推出期間限定活動「逛書車集章趣」，每參加一場書車活動可獲得1點，集滿3點即可兌換熊讚聯名限量書車紀念品，收集的點數越多，可以兌換的小禮物越豐富，歡迎讀者化身追車粉絲，跟著行動書車暢遊台北市，過程中不僅閱讀圖書也認識當地文化，讓書車帶讀者前往書中綺麗的想像世界時，也帶領讀者走入從未注意到的周邊好風景，還要把限量好禮帶回家。

▲▼臺北市立圖書館洪世昌館長歡迎讀者在盛夏時節以閱讀消暑，到書車享受清涼專注的閱讀氛圍，或參加北市圖豐富的暑期活動。（圖／台北市政府提供）

▲台北市立圖書館洪世昌館長歡迎讀者在盛夏時節以閱讀消暑，到書車享受清涼專注的閱讀氛圍，或參加北市圖豐富的暑期活動。（圖／台北市政府提供）

今年度行動書車的主題為「偷讀時光：巷弄藏故事‧書本有智慧」，北市圖特地邀請一位神秘嘉賓，加入書車閱讀隊伍，那就是台北市的超夯吉祥物「熊讚」，愛看書的熊讚將化身最萌最帥的愛閱人氣王，各位熊讚粉絲趕快來行動書車找尋熊讚的身影。

本次行動書車持續推出大受好評的「好書換換」漂書活動，歡迎大家攜帶自己家裡的書籍到現場交換心儀好書，以書會友。

書車同時帶來全新活動「本月最佳Model攝影比賽」，讀者可發揮創意、拍攝以書車為主題的周邊事物，並上傳至「台北市圖行動書車Facebook粉絲專頁」，北市圖將在每月票選出最佳攝影手，獲獎者即可獲得書車限量好禮。

喜歡電子書的朋友，也歡迎參加「行動書車數位閱讀體驗活動」，親身體會電子書「一機在手，好書任您擁有」的暢快感。現場將安排專人指導民眾操作電子書，簡單幾步驟就可以成功借閱電子書，借閱成功再送限量書車紀念品喔！

去年受讀者歡迎的書車紙模型，今年度也推出新造型，讓讀者有機會把行動書車「開」回家。另外，參觀行動書車後到Facebook粉絲專頁按讚或追蹤行動書車Instagram，還能把限量書車酷卡帶回家。活動詳情請上北市圖網頁「109年行動書車閱讀活動─偷讀時光」查詢，或在臉書和IG搜尋「台北市圖行動書車」和「tpe_book_bus」。

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▼行動書車7月、8月場次。（圖／台北市政府提供）

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