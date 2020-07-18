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想消暑不一定要到海邊！2020台北親水節開跑　7月「只要50元」就能入場

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▲▼2020台北親水節。（圖／翻攝自柯文哲臉書粉專）

▲2020台北親水節。（圖／翻攝自柯文哲臉書粉專，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

炎炎夏日就要來臨，趕快到自來水園區玩水趣！自來水園區舉辦的台北親水節18日消暑開幕，開幕活動除了18日當天免費入園外，還有街頭藝人表演、攤位活動及原民歌舞表演，且從18日起至8月30日，每個週末都有活動，讓台北市長柯文哲大讚「CP值超高，快出發喔！還等什麼？」

柯文哲18日於臉書提到，最近實在太熱了，氣溫動輒飆到38、39度，想消暑不一定要到海邊，市區也可以讓大家透心涼！台北市自來水園區離公館捷運站只要5分鐘，有廣達768平方公尺的「水鄉庭園」，噴水溜滑梯、水柱與水瀑應有盡有。

▲▼2020台北親水節。（圖／翻攝自柯文哲臉書粉專）

柯文哲說，今年園區還新增設一個10m X 10m的大型歡樂氣墊戲水池，小小孩也能玩，園區每天換新水、每小時測水質。還有九位救生員與水巡助理，小朋友玩得開心、家長更安心！

另外，柯文哲也強調，18日開幕當天下午還有趣味攤位、搞笑魔術、#巴奇先生 Mr.Bucket敲擊秀，而且從今天起到8月30日，每個週末都有活動，開幕當天免費入場，7月份更只要銅板價50元就能玩，「CP值超高，快出發喔！還等什麼？」

【2020台北親水節】
7月18日開幕日自來水園區營業時間 9：00～18：00（17：30停止入園）
開幕活動14：00至16：00

★親水節期間合辦活動資訊★

7月25日（六）至7月30日（四）國立科學工藝博物館 「愛水、樂活逗陣來」活動（週一休園）
8月1日（六）至8月2日（日）台北市立圖書館行動書車「偷讀時光」在自來水園區大門口。
8月14日（五）至8月23日（日）2020台北河岸童樂會在自來水園區（週一休園）。

地點：自來水園區（台北市中正區思源街1號、近永福橋頭）
電話：（02）8369-5104
交通：搭乘捷運新店線至捷運公館站4號出口，往思源街與汀州路方向步行約7分鐘到達。
網址：自來水園區官網 或上臉書搜尋「2020臺北親水節」

▲▼2020台北親水節。（圖／翻攝自柯文哲臉書粉專）

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