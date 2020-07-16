快訊／北市電梯安檢貪瀆案　建管處曾姓公務員60萬交保

▲台北市政府都發局建築管理工程處使用科曾姓助理工程員，裁定60萬交保。（圖／記者劉昌松攝）



記者林彥臣／綜合報導

台北市建管處曾姓、周姓公務員涉收賄，協助掩護電梯檢查不實等情事，台北地院16日晚間裁定曾男60萬元交保。遭到檢調約談的39名被告當中，已有12名被告交保。檢察官認定曾男涉犯貪污治罪條例，犯罪嫌疑重大，且有串證之虞，向台北地方法院聲請羈押。北院考量曾男自偵查階段以來，就客觀事實並未否認，裁定60萬元交保。

錢櫃林森店4月間大火造成6人死亡，北市府加強對全台營業場所電梯安檢，但曾姓助理工程員卻在5月間，稽查發現星據點KTV復興店的5個菜梯(貨梯)沒有取得使用許可證後，請負責相關業務的民間業者向星據點浮報申領許可證的價格，從中收取業者提供的1萬元回扣。

曾男又從2020年初起，以業務量龐大，需要自費聘請劉姓助理為由，向3間代驗公司索討每間每月各1萬5千元，總共4萬5千元的賄賂，而曾男的周姓同事負責機械停車業務，也另外向2業者按月索賄共9千元，總計每月收取5萬4千元的不正當利益，都由曾、周、劉3人平分。

台北地檢署昨天指揮調查局台北市調查處兵分27路搜索，約談39名被告、證人到案，檢察官今天上午聲押曾男，諭令周男10萬元交保、劉姓助理30萬元交保，限制住居；其餘被告分別以10萬元至40萬元不等金額交保，並限制住居。

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