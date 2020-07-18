捷運雙連站旁攤商搬遷倒數　黃珊珊親赴現場溝通「共創三贏」





▲黃珊珊親赴現場，向攤販說明停業期間可評估申請公有市場空攤。（圖／台北市政府提供，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

台北捷運公司將啟動捷運雙連站旁的線型公園改造工程，一併整頓民生西路45巷西側的無證攤販。17日由台北市副市長黃珊珊至現場親自逐攤與攤販溝通，希望攤販可以配合市府整頓原則，並遵守北市府所訂相關規範。

黃珊珊說明，因捷運公司即將進行公園綠地改造工程，為避免圍籬架設後攤販擺攤發生工安意外，同時考量當地消防救災需求，請靠圍籬側攤販於公園綠地改造工程施工期間暫停營業，並提供攤販直接實質的協助，由市場處持續輔導攤販申請本市公有市場及臨時攤販集中場空攤營業，社會局提供生計困難的急難救助及弱勢救濟的管道，勞動局就業服務處提供轉業輔導協助。

黃珊珊提到，未來待捷運公園改造工程施工完畢，也請攤販依消防相關規定，留設3.5公尺的通道，讓消防車輛可以順利通行，並籌組自理組織落實自主管理，給居民及逛街民眾舒適的生活空間及逛街體驗。

黃珊珊指出，後續北市府將持續與攤販溝通及說明，也會將各方整頓意見納入參考，評估規劃適當設攤方案，在符合市府整頓原則下，兼顧市民安全、環境清潔及攤販生計，蓬勃地方發展，共創三贏。