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雙北「3小時連3搶」！黑衣人持刀闖超商　3店員濺血送醫…警追緝中

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記者邱中岳、陳雕文／台北報導

新北市汐止一間超商24日凌晨0時許發生搶案，一名男子到超商搶走5千元後逃逸，而北市信義區另間超商1小時後也遭搶，且歹徒還持水果刀將店員劃傷，得手1萬多元後搭小黃離去，最後逃到樹林另間超商想再行搶，還動手打傷店員，但沒搶到錢就離去。

▲▼新北市樹林超商遭搶，店員頭部濺血。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲新北市樹林超商遭搶，店員頭部濺血。（圖／記者陳雕文翻攝）

警方調查，一名男子凌晨0時58分闖入汐止一間超商行搶，與店員爆發扭打後，持水果刀劃傷店員手掌，得手5千元後逃逸。男子逃逸後，變裝轉往北市信義區中坡北路的另間超商再度行搶。

▲▼汐止超商搶案。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲汐止超商搶案，警方封鎖現場調查。（圖／記者邱中岳翻攝）

過程中，同樣與店員發生衝突，而店員腰部也遭到水果刀劃傷，歹徒最後搶走1萬多元逃逸。經調查發現，歹徒當時跳上小黃離開，隨後轉往新北市樹林。沒想到食髓知味的他，又找了一間超商行搶，還將該超商店員打得鼻青臉腫，但沒搶到錢就趕緊落跑。

樹林警方趕抵現場後，發現超商內部滿地鮮血，遂不敢大意，而由於雙北市3小時內連3起超商搶案，還造成3名店員濺血送醫，目前確定3起搶案為同一人犯案，而警方也已掌握搶匪逃逸行蹤，正全力追捕中。

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