牌卡探索內心世界！玉里4位GCDF　為您找出就業成功的鑰匙

▲運用生涯彩虹圖及能力強項卡，以桌遊方式可以找出自己的能力優勢及未來方向。（圖／記者蕭可正翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

北基宜花金馬分署玉里就業中心為協助偏鄉、部落民眾建立職涯規劃觀念及探索人生，日前遠赴花蓮縣光復鄉婦女公共事務發展協會，由4位取得全球職涯發展師證照的就業服務員，運用生涯彩虹圖及能力強項卡，針對6位多元就業開發方案進用人力，以桌遊方式找出自己的能力優勢及未來方向。

此次職涯桌遊內容安排「彩繪我的『生涯彩虹圖』」，從繪圖的過程中了解人生是一個個不同角色的串聯，有兒童、學生、公民及工作者等，在同一階段會擁有不同的責任及使命；「能力強項卡」則是讓玩卡者覺察自己「具備」與「想要使用」的能力是什麼，同時思考這些能力可以如何巧妙地搭配使用，來讓自己的生涯更發展出自己的樣子。

▲學員們經由GCDF的帶領下，分享繪圖及玩卡的過程及心得。

學員們經由GCDF的帶領下，一一上台分享繪圖及玩卡的過程及心得，陳捷妤表示，玩「能力強項卡」時，每一張能力都很想要，但因只能拿5張，就會開始去思索自己有什麼能力？哪些是自己欠缺的？由於從來沒有思考過這些問題，能對著別人，甚至是陌生的人說出內心的話，是一種很特別的經驗；另位學員鄭亞倫也透過彩虹圖體認到，原來隨著人生階段的不同，身兼持家者和工作者的身分，必須不斷調整及學習，才能取得平衡。

就業中心指出，全球職涯發展師（簡稱GCDF）是全球最重要的職涯諮詢認證，更是全台第1張職涯國際證照，而目前中心就有4位就服員已取得此專業證照，未來將針對多元就業開發方案進用中的人員提供職涯輔導，並做為計畫結束後再就業之準備。

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