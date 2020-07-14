大陸下半場經濟「釋放三訊號」　李克強：就業問題仍在

▲大陸國務院總理李克強。（圖／記者曾俊豪攝）

實習記者任珈萱／綜合報導

大陸國務院總理李克強於13日召開經濟形勢專家和企業家座談會，分析目前經濟運行情況；其中，有三大訊號值得關注，分別是「做好繼續打硬仗的準備」、「堅持改革開放不動搖」、「以有效投資拉動相關產業發展」。

綜合陸媒報導，李克強指出，大陸經濟面臨的困難挑戰特別是就業壓力，也進一步要求推動緩解企業，特別是中小微企業融資難融資貴問題，多措並舉幫助大學畢業生、返鄉農民工等重點群體就業，鼓勵吸納更多就業。分析人士認為，紓困政策越早落地，市場主體和民眾渡過難關的希望就越大，大陸就越能夠在世界經濟的大變局中佔據主動。

據報導，會議上也要求提出，進一步深化「放管服」改革，優化營商環境。此外，還要用改革的辦法更大釋放消費潛力，通過線上線下融合，拓展農產品銷售和出口產品內銷等新空間。分析人士認為，在經濟面臨較大下行壓力之際，唯有以更大力度推進改革開放，才能應對風險。

據了解，所謂「兩新一重」，是加強新型基礎設施建設、新型城鎮化建設和交通、水利等重大工程建設，這是當前大陸目前投資的重點，不過，這類專案建設通常需要大筆資金。分析人士也認為，此次會議明確要發揮政府投資作用，帶動社會力量投入，大陸也將進一步健全市場化投融資機制。