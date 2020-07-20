阿公尿急1歲孫「誤觸按鈕反鎖車內」　警請開鎖專家2分鐘救出

▲小男孫被反鎖車內，阿公心急如焚報警求救。（圖／玉里分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

炎炎夏日，在高溫曝曬之下戶外就像火爐，更何況是日正當頭待在密閉的車內！7月20日11時40分許，花蓮玉里鎮台九線興國路與莊敬路口附近，林姓阿公因尿急下車小解，不料小孫子誤觸按鈕致使汽車反鎖無法開啟，車內1歲多的孫子嚎啕打大哭，阿公擔心發生危險，心急求警消協助，玉里派出所即時聯絡專家前來開鎖才化解危機。

▲員警請來開鎖專家2分鐘將小男童救出。

花蓮縣警察局玉里分局玉里派出所警員卓金雄、謝秉宏執行巡邏勤務，接獲玉溪消防分隊轉報，稱玉里鎮興國路有孩童遭反鎖在車內，經卓、謝兩員趕赴現場了解，林姓老翁稱，因急著下車上廁所，便將一歲多的孫子獨自留在車上，沒想到孫子誤觸駕駛座旁邊的按鈕，將自己反鎖於車內，身上又未攜帶備用鑰匙，深怕孫子發生意外，著急的向警消人員協助。

▲阿公對於警消及開鎖專家救援效率表示萬分感謝與敬佩。

警員謝秉宏表示，在現場確認小男孩無立即危險，以不破壞車窗為原則之下，立即聯繫鎮上開鎖專家鄧老闆，鄧老闆知悉為孩童反鎖於車上後，不到五分鐘便趕赴現場，在其熟練的身手之下，兩分鐘內便順利打開車門將小男童救出，報案至開鎖救出小男童全程僅花約10分鐘左右，林姓阿公對於警消及開鎖專家救援效率表示萬分感謝與敬佩。

分局長陳蔚文表示，藉此呼籲汽車駕駛人，出門在外務必謹慎小心，離開車輛時一定要熄火並拔掉鑰匙，勿將孩童單獨留於車內，避免危險發生，以免壞了出遊的心情與浪費寶貴的時間，更甚者造成無法挽回的悲劇。

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