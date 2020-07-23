蕭美琴平安落地美國　4隻愛貓也相隨

▲蕭美琴在台灣時間23日平安飛抵美國。（圖／翻攝自Facebook／蕭美琴）

記者蘇晏男／台北報導

駐美代表蕭美琴22日自桃園機場啟程赴美就任，並於台灣時間23日中午許抵達。蕭美琴在臉書發文報平安，表示「謝謝大家的祝福」，並附上一張照片，透露出她攜帶4隻愛貓同行。

蕭美琴20日於總統府宣示就職後，前往參加第10屆「台美國會議員聯誼會」。她在會中表示，現在國際情勢變化快速，國會關係一直都是台美關係重要的一環，這些年來《台北法案》、《台灣旅行法》等都是支持台灣的力量。

蕭美琴當天拜託聯誼會，未來美方如果有重要的貴賓到立法院，一定要用最大的熱忱來接待，這是聯誼會最重要的任務；她也笑著說，過去18年來在立法院學習，在基層耕耘了解台灣不同面貌，讓她有更好的準備接下未來的責任跟重任。

另外，對於上任後如何應戰中國大陸的「戰狼外交」，蕭美琴坦言這是她從政以來最大考驗，不過她也自許為「戰貓」，因為貓很靈活、聰明、有智慧，外表看似柔軟、討人喜歡，但也很有自己的個性，不任人擺布。

蕭美琴還說，中國駐美大使崔天凱是一位可敬的對手，外交手段非常圓融且有經驗，面對這個挑戰，她步步為營；不過，她強調，貓有本事在細小的空間找到出路。

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