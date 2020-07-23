在日本「慣性讓小貨車」對視駕駛10秒…結果超震驚！他嘆：台灣為何不行

▲原PO在日本被貨車禮讓，整個大為震驚。（示意圖／PAKUTASO）

網搜小組／鄺郁庭報導

有網友日前在PTT的Gossiping板上發文，說他之前去日本和美國，走在路上的時候，有斑馬線和路口的地方，車子都會減速、確認沒人才通過。結果回到台灣後，他突然意識到「台灣的車沒看過讓人的」，甚至綠燈一亮，轉彎車還會趁路人行走前加速通過，忍不住問卦「為何日美車可以主動讓人，台灣不行？」

這位網友文中表示，他之前第一次去日本時，在路上看到車子開過來，下意識站到路邊讓一台小貨車開過，結果對方也停下車，「我跟他對看十秒後，我先比手一下說讓他先過，結果他愣了一下，大比手勢叫我趕快過馬路」，這讓他整個大為震驚。接著他分享道，到美國加州玩的時候，雖然當地的車沒有日本讓得那麼誇張，但駕駛人到斑馬線或路口，都還是會減速、確認沒有行人才加速通過。

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原PO就說，回到台灣後，他突然意識到自己沒看過台灣的車在讓行人，「就算綠燈行人過馬路，旁邊轉彎的車油門也不放開，隨時抓著行人通過的那瞬間零秒加速衝刺。」這讓他忍不住疑惑，「大家開車也都是要趕路趕時間，為什麼這兩個國家的車都會禮讓行人」，台灣好像很少駕駛人能做到。

貼文一出，其他人紛紛留言討論，「刑責跟賠償太輕」、「很希望台灣有一天能像他們一樣」、「道路設計不良，還是有路口讓了行人就過不了的」、「我是覺得可以把罰則那些一起比較一下」、「罰則問題，環境造就人不是人造就環境」、「明白的說，就是會有駕駛人這樣想：『要等每個行人都優先過？那我它X的什麼時候才能過？』這種思維。」