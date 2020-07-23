嘉義縣行銷農漁產推超划算大小福袋　還送飯店住宿劵民眾瘋搶

▲ 嘉義縣農會行銷農漁產搞創意 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

三倍券搭配農遊券全台持續熱燒，嘉義縣農會力拚行銷創意，邀請嘉義縣兩立委陳明文、蔡易餘秀舞技，再藉由後製剪接呈現嘉縣山區、平原到海區農漁產的豐富感。縣農會總感幹事黃貞瑜表示，構想就是抓住消費者眼球，吸引更多遊客到嘉義縣消費優質農漁產，促進地方經濟，拓展新客源帶動後續買氣，間接幫助在地農民。

▲嘉縣兩立委為行銷農漁產拚了 。（圖／記者翁伊森翻攝）

黃貞瑜說，這支影片上傳臉書後，瞬間爆紅，不少人觀看完影片後，瘋狂尋找出現的農漁產有哪些，加上號稱立院大叔陳明文、靈活的胖子蔡易餘使出渾身解數，不計形象勇猛狂跳，增添不少趣味，網友直說兩位立委超逗趣、超賣力，讓嘉義縣農漁產大受歡迎。

黃貞瑜指出，政府推出振興方案超有感，這幾天除了營業額倍數成長創下新高，消費者約有六成都是20～30歲的年輕人，他們為了使用農遊券而來，但也因此接觸了農會產品，直接用他們習慣的網路評價創造了口碑，甚至第三天已有消費者直接使用現金來門市回購，這波振興券及農遊券已幫忙農會產品達成最好的行銷。

黃貞瑜強調，農會推出市價4,000元優惠價只要3,000元的大福袋，以及市價2,000元優惠價只要1,500元小福袋，加上消費滿千就送一張飯店住宿券，真的是超優惠，消費者詢問度破表，業績和去年同期相比，一天營業額至少增加十倍以上。

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