水上鄉基地台拆除手機沒訊號　蔡易餘等民代協調再展延半年

▲水上鄉基地台事件沸沸揚揚。（圖／讀者提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣水上鄉寬士村舊基地台租約到期拆除，但新基地台設置地點遭抗議停擺，導致寬士村等3個村上千戶的手機用者幾乎斷訊。立委蔡易餘、鄉長劉敬祥及縣議員林緗亭等人近日積極奔走協調，幾經遊說後，舊基地台地主同意延後使用半年，近日可恢復訊號。

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▲嘉義縣議員林緗亭等人積極與基地台地主討論續約。（圖／讀者提供）

劉敬祥接受《ETtoday新聞雲》訪問時表示，身為地方首長已聽見民眾的心聲，尊重舊地主不願續約的意願，但卻也請對方為大眾著想，請對方先暫緩拆除，目前也已尋覓兩理想設置處，也已邀請相關單位進行會勘，力求不斷訊影響民眾受話權益。縣議員林緗亭則於臉書做出說明，「抱歉，讓大家久等了！原就有基地台今天續約半年，讓業者有第三次緩衝時間找新位址。但因為基地台的設備已經拆除，所以需要時間派工裝設，預計7月底可恢復訊號。」

▲提供水上鄉當地主要訊號的基地台。（圖／讀者提供）

蔡易餘辦公室表示，電信業者近日將重新在舊址裝設基地台，預計7月底就可以恢復訊號。不過地主只同意延半年，若半年後，找不到新設地點，還是會斷訊。地主希望電信業者盡快找到新建基地台的位址。

▲鄉長劉敬祥與舊基地台地主進行協調。（圖／讀者提供）

劉敬祥表示，幾經多次協調轉折，原有寬士基地台暫時展延，感謝原地主承受壓力以及所有參與協調的民意代表們（蔡易餘委員、黃榮俊、林緗亭議員等），已尋覓兩適當地點，將請相關單位進行評估，以不影響居住與通話品質的前提下設置基地台。劉敬祥強調，他不是不給設基地台而是地點要適當。

▲水上鄉當地民意代表多次會勘基地台。（圖／讀者提供）

林緗亭指出，舊基地台15日已拆除，新基地台設置失敗，使得水上鄉寬士村、內溪村、柳鄉村收訊不佳，室內收不到訊號，室外只有1、2格，近日已積極尋覓新設立地點。因此，她與立委蔡易餘主動與舊地主協調，再做最後一次半年的租約展延，將在相關單位會勘評估新設置地裝設後，再行拆除。對於地主擔心再遭抗議，她卻也希望抗議民眾理性以大眾權益為出發，有問題可以連絡立委蔡易餘或她的服務處。

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