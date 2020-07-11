　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔡啟芳長年菸癮致病　蔡易餘：已戒菸3年等做肺部移植

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼前立委蔡啟芳。（圖／翻攝自蔡易餘臉書粉專）

▲前立委蔡啟芳。（圖／翻攝自蔡易餘臉書粉專）

記者陳家祥／台北報導

民進黨籍立委蔡易餘的父親、過去被稱為「民進黨三寶」之一的前立委蔡啟芳，因為肺阻塞末期，住進台大醫院。蔡易餘11日透露，他與另外2名兄弟商量後，決定讓蔡啟芳接受肺部移植手術，已於今日上午8時進入手術房，盼一切美好。對此，蔡易餘受訪表示，蔡啟芳的手術預計6到10個小時，估計下午5點結束，稍晚就會北上前往台大醫院等候。

蔡易餘11日上午仍在嘉義地方跑行程。被問到父親進行肺部移植手術，他表示，父親生病很久，肺功能惡化有肺阻塞狀況，昨天晚上台大醫院通知可以做肺部移植的手術，經家人討論後同意手術。

蔡易餘說，父親因長年抽菸，肺功能趨近於0，3年前就開始戒菸，一直等候肺器官移植，10日晚間院方通知可做肺部移植手術，11日一早8點就住進台大醫院，接受肺部移植手術。

蔡啟芳於1954年7月12日出生在嘉義縣布袋鎮，1984年因一清專案而入獄，出獄後在1989年參加嘉義縣增額立委選舉落選，1990年當選嘉義縣布袋鎮長，1991年當選嘉義縣第二屆國大代表，1996年當選不分區國大代表，並且擔任國大黨團召集人，2004年連任第六屆立法委員。

蔡啟芳和同黨的前立委林重謨、侯水盛因問政風格，被稱為「民進黨三寶」，不過3人不以為意，事後還組成「三寶連線」聯合競選。

►過期票券讓你發大財　快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
侯友宜半路突攔下蘇貞昌座車！　隨扈緊張秒下車「護駕」
快訊／永和新建工程挖破「瓦斯管線」　警消急灑水戒備
嘉義比特犬狠咬黑狗32秒　2飼主全被罰了
復興航空墜基隆河「5年空難」解密　機長關鍵錯誤指令！鑑識員瞬
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／陸戰隊2士官翻舟落水狂喊「先救女生」　海總曝現況...她出院了

是否延續韓國瑜賽馬場政見　陳其邁：挖石油或憑空想像要實現困難

帶妻子陳佩琪到雲林參訪　柯文哲：這樣她就沒時間寫臉書了

蘇貞昌虧侯友宜「冷氣政策最會講」　江怡臻嗆蘇：別重演甩鍋戲碼

民眾黨員1萬多…黨員大會僅1千多人報名　「有流會危機」蔡壁如：資訊沒放出

國人過境香港恐因國安法陷險地　蘇貞昌：要非常小心

柯文哲稱沒要拜訪韓國瑜「讓他休息」　張麗善：他們比我還熟啦

影／侯友宜半路攔車...隨扈秒衝上前「護駕」　蘇貞昌拍肩：冷氣政策你講得都對

陳佩琪霸氣喊選輸給她養　柯文哲：我會努力找工作

柯文哲看布袋戲樂呵呵！收到「擬真柯P戲偶」被陳佩琪說像孔明

很瘋狂！母子2天騎300km環島　她：送兒畢業禮物，圓年輕時夢想

粉衣妹妹攔轎祈福「飆淚腿軟」　媽祖停留加持：妳要平安健康

林心如跟媽媽掉海裡要救誰？　霍建華一回答...林志穎：跟我一模一樣！

伊能靜聯手婆婆演吵架騙老公　秦昊吐槽很浮誇：把我媽帶得夠作

吉娜喊話郎朗「你是我的全世界❤」　張歆藝告白袁弘淚崩：謝謝你愛我

超虔誠香燈腳！走步機虛擬進香　他遠端鑽轎底...網：媽祖保祐你

熱情海獅「肚肚撸地」幫清水池　髒水四處推散！網笑：來亂的吧

Hebe田馥甄《一一》起舞全身痠痛　只睡兩小時哀怨「想融化在床上」

小朋友搶轎！帶粉紅超跑進幼兒園 奶音「媽祖～我愛祢」網：好感動

高雄舞廳前惡煞「尋仇認錯人」　男被砍3刀斬斷大動脈放血慘死

快訊／陸戰隊2士官翻舟落水狂喊「先救女生」　海總曝現況...她出院了

是否延續韓國瑜賽馬場政見　陳其邁：挖石油或憑空想像要實現困難

帶妻子陳佩琪到雲林參訪　柯文哲：這樣她就沒時間寫臉書了

蘇貞昌虧侯友宜「冷氣政策最會講」　江怡臻嗆蘇：別重演甩鍋戲碼

民眾黨員1萬多…黨員大會僅1千多人報名　「有流會危機」蔡壁如：資訊沒放出

國人過境香港恐因國安法陷險地　蘇貞昌：要非常小心

柯文哲稱沒要拜訪韓國瑜「讓他休息」　張麗善：他們比我還熟啦

影／侯友宜半路攔車...隨扈秒衝上前「護駕」　蘇貞昌拍肩：冷氣政策你講得都對

陳佩琪霸氣喊選輸給她養　柯文哲：我會努力找工作

柯文哲看布袋戲樂呵呵！收到「擬真柯P戲偶」被陳佩琪說像孔明

美中局勢升溫　傳川普近日發表「加劇南海情勢」新聲明！

《一日三餐》竹窟島山火　廠商「清垃圾」出包⋯羅PD說話了

布魯克林交往7個月爆訂婚《變形金剛》女友！貝克漢夫婦也祝福

快訊／陸戰隊2士官翻舟落水狂喊「先救女生」　海總曝現況...她出院了

是否延續韓國瑜賽馬場政見　陳其邁：挖石油或憑空想像要實現困難

他拿鐵鎚敲爛酒伴臉蛋　「秀遺體給妹看」逼一起焚屍滅跡：這會改變我們！

花蓮高商招生擊敗少子化　「免試入學」報到率高達96%

比包款更容易入手！盤點14款精品Logo皮帶　高調曬照不能只知道Gucci GG

帶妻子陳佩琪到雲林參訪　柯文哲：這樣她就沒時間寫臉書了

川普親口證實了！　2018年對俄發動「秘密網路攻擊」：阻止干預大選

胸前濕一片 22歲OL未婚卻分泌乳汁　父母得知真相氣炸報警

政治熱門新聞

王浩宇崩潰嗆「胡亂提告」！朱學恒26字狠酸

2024總統誰參戰？政壇章魚哥：3個半

網紅點出「博恩」收費問題：賺到流量卻傷害台灣

柯文哲坦言「2024難贏」！陳佩琪開嗆

王浩宇被告討拍　宅神狠酸：又崩潰了

前立委蔡啟芳接受肺部移植手術

韓砸31萬上《夜夜秀》...名嘴開嗆

侯友宜半路攔車　蘇貞昌拍肩：冷氣政策你講得都對

韓國瑜下一步？　陳揮文節目透露

名模議員海邊脫了！綠島福利大放送

韓國瑜付費上「博恩夜夜秀」　價碼曝光

網紅留「一句話」遭賴士葆小編封鎖

黃捷「超減齡新造型」吸9萬人朝聖！

3點狂轟三倍券！陳水扁：不如舉杯三致歉

更多熱門

相關新聞

前立委蔡啟芳接受肺部移植手術

前立委蔡啟芳接受肺部移植手術

民進黨籍立委蔡易餘的父親、過去被稱為「民進黨三寶」之一的前立委蔡啟芳，因為肺阻塞末期，住進臺大醫院。蔡易餘11日透露，他與另外2名兄弟商量後，決定讓蔡啟芳接受肺部移植手術，已於今日上午8時進入手術房，盼一切美好。

同台「立院玄彬」吳怡農尬笑ok

同台「立院玄彬」吳怡農尬笑ok

高嘉瑜嘴破3個洞　網：唸一千次玄彬對不起

高嘉瑜嘴破3個洞　網：唸一千次玄彬對不起

高嘉瑜讚蔡易餘年輕時像玄彬

高嘉瑜讚蔡易餘年輕時像玄彬

蔡易餘：刑法設檢舉制度疊床架屋

蔡易餘：刑法設檢舉制度疊床架屋

關鍵字：

蔡易餘蔡啟芳

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

王少偉遭重打變臉　哈孝遠急道歉

陳建州道歉「真的是時候了」！

李榮浩下跪求婚　楊丞琳「忘詞哭叫5分鐘」完整畫面曝光！

台南芒果爺爺「送水果被砸頭」！網看完氣炸

身分證亂填A123456789　害他信用破產

惠蓀林場遊客走失半個月尋獲遺體

游否希徵駕駛「月薪曝光」！

女師畸戀國三生長相曝光　1個理由輕判

PTT土豪哥玩股票！「半年賺2億」超驚人

隋棠被罵「不該讓女兒露上身」網看照片傻眼

預算千萬！郊區+豪車vs.市區+國產

汪東城道歉重申：我是中國人，祖籍廣東

獨／她兩腿「粉色爛肉」整坨磨爆　醫一切還秒噴屎：飯吃不下

7色一次滿足！家樂福也賣中衛彩色口罩了

白貓背上刺一隻貓　網尊喊：大哥

更多

最夯影音

更多
很瘋狂！母子2天騎300km環島　她：送兒畢業禮物，圓年輕時夢想

很瘋狂！母子2天騎300km環島　她：送兒畢業禮物，圓年輕時夢想
粉衣妹妹攔轎祈福「飆淚腿軟」　媽祖停留加持：妳要平安健康

粉衣妹妹攔轎祈福「飆淚腿軟」　媽祖停留加持：妳要平安健康

林心如跟媽媽掉海裡要救誰？　霍建華一回答...林志穎：跟我一模一樣！

林心如跟媽媽掉海裡要救誰？　霍建華一回答...林志穎：跟我一模一樣！

伊能靜聯手婆婆演吵架騙老公　秦昊吐槽很浮誇：把我媽帶得夠作

伊能靜聯手婆婆演吵架騙老公　秦昊吐槽很浮誇：把我媽帶得夠作

吉娜喊話郎朗「你是我的全世界❤」　張歆藝告白袁弘淚崩：謝謝你愛我

吉娜喊話郎朗「你是我的全世界❤」　張歆藝告白袁弘淚崩：謝謝你愛我

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面