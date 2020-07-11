蔡啟芳長年菸癮致病　蔡易餘：已戒菸3年等做肺部移植

▲前立委蔡啟芳。（圖／翻攝自蔡易餘臉書粉專）

記者陳家祥／台北報導

民進黨籍立委蔡易餘的父親、過去被稱為「民進黨三寶」之一的前立委蔡啟芳，因為肺阻塞末期，住進台大醫院。蔡易餘11日透露，他與另外2名兄弟商量後，決定讓蔡啟芳接受肺部移植手術，已於今日上午8時進入手術房，盼一切美好。對此，蔡易餘受訪表示，蔡啟芳的手術預計6到10個小時，估計下午5點結束，稍晚就會北上前往台大醫院等候。

蔡易餘11日上午仍在嘉義地方跑行程。被問到父親進行肺部移植手術，他表示，父親生病很久，肺功能惡化有肺阻塞狀況，昨天晚上台大醫院通知可以做肺部移植的手術，經家人討論後同意手術。

蔡易餘說，父親因長年抽菸，肺功能趨近於0，3年前就開始戒菸，一直等候肺器官移植，10日晚間院方通知可做肺部移植手術，11日一早8點就住進台大醫院，接受肺部移植手術。

蔡啟芳於1954年7月12日出生在嘉義縣布袋鎮，1984年因一清專案而入獄，出獄後在1989年參加嘉義縣增額立委選舉落選，1990年當選嘉義縣布袋鎮長，1991年當選嘉義縣第二屆國大代表，1996年當選不分區國大代表，並且擔任國大黨團召集人，2004年連任第六屆立法委員。

蔡啟芳和同黨的前立委林重謨、侯水盛因問政風格，被稱為「民進黨三寶」，不過3人不以為意，事後還組成「三寶連線」聯合競選。