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快訊／台灣入列日本境管鬆綁名單　外交部：盼早日促成本案

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▲▼松山機場,松山機場登機口,出國示意圖,出國旅遊,登機。（圖／記者賴文萱攝）

▲日本與12國協商境管鬆綁，台灣列名單內。（資料照／記者賴文萱攝）

記者蔡文鈴／台北報導

日本政府於當地時間7月22日晚間宣布將與12個國家就境管鬆綁措施展開協商，其中包括台灣。對此，外交部表示誠摯歡迎。日本與我方展開協商彰顯了對台灣防疫成就的高度肯定，外交部將儘速與日方就相關規定進行討論，盼早日促成本案。

外交部表示，新冠肺炎肆虐全球，各國深受其害。我國自疫情初始即建立完善防疫措施，有效控制疫情蔓延，台灣的防疫成效有目共睹，日方已多次公開肯定。台灣與日本的友誼患難見真情，每逢發生天然災害時，均能及時相互伸出援手。此次疫情期間，不論是鑽石公主號郵輪包機案，或是協助國人自秘魯、印度、斐濟、俄羅斯等地返國等案例，在台日攜手合作下均能順利達成任務，足以印證台日友誼的緊密與強韌。

外交部指出，日本與台灣互為第三及第四大貿易夥伴，經貿往來頻繁密切。雙方相互放寬境管措施將有助於台日經貿關係進一步深化，共同為後疫情時代全球經貿發展超前部署、為亞太地區經濟發展創造穩定及持續的動能。

外交部強調，台灣與日本身為理念相近的民主國家，共享許多普世價值，在各層面互為密切合作夥伴及重要友人。面對威脅全球的新冠肺炎，我國至盼與日本在公衛、防疫等領域加強合作，包含疫情資訊分享、疫苗與藥品研究開發、專家與人才交流等，共同維護人類健康安全，為對抗全球疫情蔓延貢獻心力。

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