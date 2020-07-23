休士頓總領館72hrs撤走！華府大使館回應了　放話將「作出正當反應」

▲中國駐休士頓領事館。（圖／路透）

記者蔡儀潔／綜合報導

美國國務院近日下令，要求中國72小時內關閉休士頓總領事館。對此，中國駐美國大使館23日作出回應，稱此舉是對中方發起的政治挑釁，蓄意破壞中美關係，敦促美方立即撤銷有關錯誤決定，否則必將作出正當和必要反應。

中國駐美國大使館23日在網站發表聲明，稱美方突然單方面要求限時關閉駐休士頓總領館，是對中方發起的政治挑釁，嚴重違反國際法和國際關係基本準則以及中美領事條約有關規定，蓄意破壞中美關係，十分蠻橫無理，對此強烈譴責、堅決反對。

聲明指出，中方一貫堅持不干涉別國內政，美方有關指控毫無根據，純屬無稽之談，所用的藉口牽強附會，完全不成立，正可謂「欲加之罪，何患無辭」。

▲分析人士認為，中國應該會選擇關閉其中一個總領事館作為回應。（圖／路透）

聲明接著稱，說到對等，中方根據《維也納外交關係公約》和《維也納領事關係公約》為美駐華外交機構和人員履職提供便利，反觀美方，去年10月和今年6月兩次對中國駐美外交人員無端設限，多次私自開拆中方的外交郵袋，查扣中方公務用品；由於近期美方肆意汙名化和煽動仇視，中國駐美使館近期已經不止一次收到針對中國駐美外交機構和人員安全的威脅。

「美方不要搬起石頭砸自己的腳」，中國駐美國大使館指出，單就中美駐對方國家使領館數量和外交領事人員數量而言，美方遠遠多於中方，「敦促美方立即撤銷有關錯誤決定，否則，中方必將作出正當和必要反應。」