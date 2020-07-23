　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

休士頓總領館72hrs撤走！華府大使館回應了　放話將「作出正當反應」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼中國駐休士頓領事館。（圖／路透）

▲中國駐休士頓領事館。（圖／路透）

記者蔡儀潔／綜合報導

美國國務院近日下令，要求中國72小時內關閉休士頓總領事館。對此，中國駐美國大使館23日作出回應，稱此舉是對中方發起的政治挑釁，蓄意破壞中美關係，敦促美方立即撤銷有關錯誤決定，否則必將作出正當和必要反應。

中國駐美國大使館23日在網站發表聲明，稱美方突然單方面要求限時關閉駐休士頓總領館，是對中方發起的政治挑釁，嚴重違反國際法和國際關係基本準則以及中美領事條約有關規定，蓄意破壞中美關係，十分蠻橫無理，對此強烈譴責、堅決反對。

聲明指出，中方一貫堅持不干涉別國內政，美方有關指控毫無根據，純屬無稽之談，所用的藉口牽強附會，完全不成立，正可謂「欲加之罪，何患無辭」。

▲▼中國駐休士頓領事館。（圖／路透）

▲分析人士認為，中國應該會選擇關閉其中一個總領事館作為回應。（圖／路透）

聲明接著稱，說到對等，中方根據《維也納外交關係公約》和《維也納領事關係公約》為美駐華外交機構和人員履職提供便利，反觀美方，去年10月和今年6月兩次對中國駐美外交人員無端設限，多次私自開拆中方的外交郵袋，查扣中方公務用品；由於近期美方肆意汙名化和煽動仇視，中國駐美使館近期已經不止一次收到針對中國駐美外交機構和人員安全的威脅。

「美方不要搬起石頭砸自己的腳」，中國駐美國大使館指出，單就中美駐對方國家使領館數量和外交領事人員數量而言，美方遠遠多於中方，「敦促美方立即撤銷有關錯誤決定，否則，中方必將作出正當和必要反應。」

ET快訊
快訊／客庄旅遊券又出包！　客委會緊急喊卡：暫時不要登錄
川普放話關更多中國駐美領事館　前美駐中大使憂：可能引發台海衝
不只7月颱風掛零！專家驚呼不妙：恐延至8月中下旬　3大時間點
剛目睹女友閃過闖紅燈90歲翁　19歲男下秒騎「小阿魯」撞上拖
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

休士頓總領館72hrs撤走！華府大使館回應了　放話將「作出正當反應」

壯漢苦練「蘿莉音」嬌喊：老公在嗎~　半年爽賺「抖內」210萬

女子人間蒸發17天！網紅竟「現場直播」蹭熱度　保安居民怒了

與柯文哲均提「一家親」　龔正：疫情不能阻礙兩岸同胞心連心

陸學者看柯「一家親」兩岸論述：順序有變，實質沒變

雙城論壇走過11年令人欣慰！　央視：力量雖薄弱但「代表正向道路」

西藏西部凌晨規模6.6地震　9年來108起有感地震

爸媽逼一天相親3次！32歲男崩潰離家出走　登機口找到人

中國應關哪一個美國領事館回擊？　微博網友「一面倒」選這裡

男大生性侵同學「免入獄還準時畢業」！網見「特殊身分」氣炸：20個學妹受害

超強！神人60天徒手建地下豪宅　竹子躺椅＋露天泳池驚百萬網友

陳若儀曝認識林志穎「最正確版本」！　「會後悔嗎？」：碰到他是最幸福的事

《我的婆婆》小甜甜迷戀張書偉到嘴的吻飛了　劉品言嘲笑鍾欣凌「真的很胖」

小刺蝟生病！首次吃藥滿臉委屈 縮成球狂踢反抗主人仍耐心照料

李李仁拒聊「閨房趣事」　大讚老婆陶晶瑩：現在更放得開

婦產科醫師接急電狂奔醫院看診 半路體力不支...暖騎士速載他回院

戽斗遭霸凌、40歲恐吃流質食物　香蕉做正顎手術...媽：平安就好

許光漢KTV路過隨口一唱《稻香》　歐陽娜娜給正評：唱得很好耶

「護照正名」立院表決通過　強化台灣TAIWAN國際辨識度

千隻海豚「連線1km」絕美躍水 宜蘭祕境牛奶海域驚現壯觀奇景

休士頓總領館72hrs撤走！華府大使館回應了　放話將「作出正當反應」

壯漢苦練「蘿莉音」嬌喊：老公在嗎~　半年爽賺「抖內」210萬

女子人間蒸發17天！網紅竟「現場直播」蹭熱度　保安居民怒了

與柯文哲均提「一家親」　龔正：疫情不能阻礙兩岸同胞心連心

陸學者看柯「一家親」兩岸論述：順序有變，實質沒變

雙城論壇走過11年令人欣慰！　央視：力量雖薄弱但「代表正向道路」

西藏西部凌晨規模6.6地震　9年來108起有感地震

爸媽逼一天相親3次！32歲男崩潰離家出走　登機口找到人

中國應關哪一個美國領事館回擊？　微博網友「一面倒」選這裡

男大生性侵同學「免入獄還準時畢業」！網見「特殊身分」氣炸：20個學妹受害

南鐵東移強拆行動「喊停」！ 　「唯一拒拆戶」陳致曉：訴求就是原屋保留

新台幣開盤貶值2.3分　以29.550元開出

女星西門町街頭摘口罩「沒半個人認識我」　一開口狂被拒絕…她崩潰蹲路邊大哭

Lenovo也推5G電競手機　Legion Phone Duel亮相

環南市場25號新開幕　買200元福袋可抽電動機車

媳婦爬上小叔床「猥褻動作」全被拍！　婆婆目睹氣炸告性侵…結局逆轉竟是老公陰謀

Selina痛哭「15年摯愛」離世！　曝心碎原因：是我燒傷時存在的意義

張育成確定開季大聯盟出發　旅美生涯第一次

3歲兒停車場遭撞癱「母負7成責任」　女老師還要再陪433萬元

防淹設計？進門先下再上特殊地形　網虧「聚寶盆風水嗎？」

20飆仔「轟炸」辛亥隧道！ 往上看嚇壞逃...情侶消失真相曝光

大陸熱門新聞

該關哪個美國領館　陸網友一面倒

後仰跳投不慎墜樓！校方回應學生狀況

男大生性侵同學免關　網見身分氣炸

32歲男被逼一天相親3次　嚇到離家出走

夫妻「賣掉全部身家」環球旅行！回來銀行入帳8億

學Kobe後仰跳投！男學生耍帥「翻牆墜樓」

23歲男大嘆長太帥　網看照片：挺一般

驚悚！陸男吞生魚片　反被寄生蟲吃掉一半肝臟

慎入！男生走廊後仰跳投…下秒翻出欄杆墜樓

女子人間蒸發17天　網紅現場直播蹭熱度

壯漢苦練蘿莉音　騙抖內得手210萬

同事掉進「麵筋原料罐」中！　6人絕望死亡

西藏西部凌晨規模6.6地震

宵夜攤旁母子跳樓身亡！饕客嚇到尖叫

更多熱門

相關新聞

更／川普放話再關中領事館　他憂引台海衝突

更／川普放話再關中領事館　他憂引台海衝突

中國駐休士頓領事館遭美國國務院限時72小時撤離，引起外界高度關注；總統川普周三（22日）指出，「永遠都有可能」關閉更多中國在美的領事館。美國前駐中大使羅德（Winston Lord）擔心，兩國激升的緊張關係，可能引發南海或台海衝突，並且認為中國領導人習近平要負大部分責任。

台灣入列日本境管鬆綁名單　外交部：盼早日促成本案

台灣入列日本境管鬆綁名單　外交部：盼早日促成本案

美國務卿喊話印度：減少對中國依賴

美國務卿喊話印度：減少對中國依賴

蓬佩奧再控中國偷歐美智慧財產

蓬佩奧再控中國偷歐美智慧財產

中駐華府大使館噤聲　休士頓領事館遭關閉

中駐華府大使館噤聲　休士頓領事館遭關閉

關鍵字：

中國駐休士頓領事館中國外交部大使館

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

周士淵爆「和SWAG直播主拍多P無碼片」

5天找到400屍！「世界屋頂」新冠大爆發

眼見女友閃過9旬翁　19歲男下秒騎車撞上他

北部知名女醫驚傳輕生 丈夫救不回

愛犬頭破流血　她見殘骸眼淚秒乾

遭爆約炮人妻「睡學童媽」周士淵回應了

北部女名醫陳屍住家浴室！粉絲不捨留言

玉女歌手「每月50萬」賣身富豪金主淪小三！

國三連撞女導遊亡！親友：被逼上死亡團

8/1開放外籍人士來台就醫！網怒「防疫漏洞」

7月恐無颱風！！專家驚呼「不妙」

小三秘產2歲兒　三級片女神崩潰：下賤

老婆洗澡「大蛇帶小蛇」竄出排水孔

藍又時掰了6年婚！休夫申請保護令

該關哪個美國領館　陸網友一面倒

更多

最夯影音

更多
超強！神人60天徒手建地下豪宅　竹子躺椅＋露天泳池驚百萬網友

超強！神人60天徒手建地下豪宅　竹子躺椅＋露天泳池驚百萬網友
陳若儀曝認識林志穎「最正確版本」！　「會後悔嗎？」：碰到他是最幸福的事

陳若儀曝認識林志穎「最正確版本」！　「會後悔嗎？」：碰到他是最幸福的事

《我的婆婆》小甜甜迷戀張書偉到嘴的吻飛了　劉品言嘲笑鍾欣凌「真的很胖」

《我的婆婆》小甜甜迷戀張書偉到嘴的吻飛了　劉品言嘲笑鍾欣凌「真的很胖」

小刺蝟生病！首次吃藥滿臉委屈 縮成球狂踢反抗主人仍耐心照料

小刺蝟生病！首次吃藥滿臉委屈 縮成球狂踢反抗主人仍耐心照料

李李仁拒聊「閨房趣事」　大讚老婆陶晶瑩：現在更放得開

李李仁拒聊「閨房趣事」　大讚老婆陶晶瑩：現在更放得開

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面