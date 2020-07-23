與柯文哲均提「一家親」　龔正：疫情不能阻礙兩岸同胞心連心

▲新任上海市長龔正在雙城論壇上的兩岸論述溫和，並延續過往兩岸一家親基調。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳政錄／台北報導

2020雙城論壇22日於台北、上海兩地同步以視訊舉行，創下未互相贈禮、未簽署合作備忘錄的先例，不過在兩岸論述上，上海市長龔正仍重申「兩岸一家親」的過往基調，並指疫情雖能阻礙面對面，但不能阻礙兩岸同胞心連心，表態要以雙城論壇為契機，為兩岸關係和平發展做出更大貢獻。顯見陸方對於雙城論壇能延續舉辦，持正面肯定態度。

龔正在開幕式上致辭時，首先提到自2010年起舉辦的雙城論壇，有效增進兩岸的瞭解與福祉，並肯定台北採取有力措施，最大限度降低疫情對經濟社會發展的影響。

▲台北上海雙城論壇以視訊方式進行，雙方未互相贈禮，也未簽署合作備忘錄。（圖／記者林敬旻攝）

他還舉元宵節，上海花燈點亮台灣鼠年燈節，端午節，滬台兩次展開「萬水千山總是情」的雲交流活動為例，強調在抗疫最吃緊的時刻，兩岸市民以各種方式相互傳遞關心關愛。

因此，在兩岸論述上龔正表示，「讓我們秉持兩岸一家親，以此次論壇為契機，凝聚更多的共識，加強互利型的交流合作，為兩座城市共贏發展提供強大的動力，為兩岸關係和平發展作出更大的貢獻，為兩地民眾謀取更多的福祉。」

本屆雙城論壇以「城市防疫交流與經濟合作」為主題，在雙方市長致詞後，由台北副市長黃珊珊、上海副市長宗明，分別分享自身防疫經驗，並延伸衛生醫療、產業經濟、智慧交通還有區域治理四場分論壇。





▲上海市副市長宗明分享上海防疫經驗。（圖／記者林敬旻攝）

值得注意的是，對比過往10屆，兩市共簽署36項合作備忘錄，包括文化、體育、教育、環保、電競、公共衛生等領域，並促成台北松山機場與上海虹橋機場直航，今年的雙城論壇，除首次因疫採視訊模式舉辦外，雙方也創下未互相贈禮、未簽署備忘錄的首例，且由於上海方官員無法來台，亦未能如2018年時任上海常務副市長周波訪台時，安排台北市政項目參訪，交流互鑑，側面彰顯疫情對兩市實質合作推動的影響。

不過，對於兩市未來的合作方向，台北市長柯文哲也藉由巡視分論壇的機會表達意見，他在前往區域治理分論壇時，提及希望能到上海看一看「長三角」辦公室，並在衛生醫療分論壇上表態，這是兩市最容易合作的部分，當時也在分論壇上海會場的上海市台辦主任李文輝隔空回應，每次雙城論壇都有安排衛生醫療主題，顯示兩地對此的重視。

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▼北市府致贈論壇來賓防疫包及徽章、紀念車票。（圖／記者林敬旻攝）