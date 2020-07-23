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柯文哲力邀東森集團總裁王令麟蒞臨雙城論壇　共創疫後新經濟模式

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記者陳家祥／台北報導

2020台北上海城市論壇（雙城論壇）22日舉行，不過受到新冠肺炎影響，今年不僅首度以視訊會議進行，行程也從過往的3天，縮減至1天完成，而主題則聚焦「疫後城市治理」。東森集團創辦人王令麟獲台北市長柯文哲邀請，今天也特別蒞臨，並共同關心兩岸疫後產業轉型、創造經濟振興的新模式。

▲台北上海雙城論壇以視訊方式進行，東森集團總裁王令麟、執行董事邱珮琳出席。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市長柯文哲邀請東森集團總裁王令麟出席雙城論壇，下同。（圖／記者林敬旻攝）

今年的台北、上海城市論壇以「城市防疫交流與經濟合作」為主題， 延伸出4個分論壇，包括「衛生醫療分論壇」、「產業經濟交流分論 壇」、「智慧交通分論壇」及「區域治理與合作分論壇」，共同探討如何協助受到疫情影響的產業經 濟復甦和轉型。

柯文哲指出，新冠肺炎也對產業經濟帶來衝擊，尤其在實體銷售業如零售及餐飲，體驗消費業如觀光旅宿及交通運輸，還有各類大型活動等，都受到重大影響。北市府以刺激消費作為短期經濟振興，長期則是建立與疫情共存的產業新模式，協助各個產業轉型。

「危機就是轉機，這次疫情也是台北產業轉型的契機。」柯文哲說，我們必須學習與疫情共存，思考改變產業結構，以因應後疫情時代的「新常態」。因此，今年雙城論壇的另一個主題是疫情過後的產業經濟發展，希望相關領域的專家彼此分享經驗與心得。

王令麟領導的東森集團積極多角化布局多年，近年逐漸開花結果，透過大數據與新科技、線上線下成功打造東森生活圈。在疫情爆發後，東森購物也配合政府政策，推出優惠方案補助線下實體店於網路平台上架，及早進行銷售模式轉型，共同面對疫後驟變的新經濟模式。

另外，東森集團旗下《ETtoday新聞雲》日前更榮獲第十七屆國家品牌玉山獎「傑出企業」、「最佳人氣品牌」雙項大獎，《東森自然美》則拿下「傑出企業」、自然美暢美力益生菌產品則榮獲「最佳產品類獎」，東森集團雙喜臨門，榮獲國家級大獎肯定，證明東森集團企業實力堅強。

▲台北上海雙城論壇以視訊方式進行，東森集團總裁王令麟出席。（圖／記者林敬旻攝）

《ETtoday新聞雲》流量日均流量已超過1,800萬，成為流量第一的新聞網站，更不斷推出創新服務，跨足線下廣告、寵物事業、打造大型選秀節目《聲林之王》、發展內容電商等，在競爭激烈的台灣媒體市場中建立競爭優勢。除了獲得玉山獎的肯定外，《ETtoday新聞雲》今年也獲國內外專業機構肯定，在牛津大學「路透社研究所」全球調查中，連續三年拿下台灣人使用率第一名的網路新聞媒體，站穩台灣新媒體領導品牌。

放眼未來，王令麟表示，東森集團成立迄今已逾30年，無論在集團新零售或者新媒體事業上，始終秉持著「東森嚴選」的最高標準，努力回饋呈現給廣大支持者最好的服務與商品品質，感謝各界給予東森集團的支持與肯定，近年來東森積極發展創新產業，使東森集團成為新媒體、新零售的領頭羊，在數位轉型的浪潮中，不斷整合優化軟硬體，更要做到技術升級，為台灣的新媒體與新零售事業找到跨出台灣、邁向國際的機會，攜手台灣品牌、零售業一同站上國際舞台。

2018年，東森集團入主自然美以來，挹注全集團資源提昇品牌發展，以成為華人美妝生技第一品牌為目標，除大手筆投入5,000萬元打造東森自然美生技研發中心，今年起，東森自然美更將大舉展店，預計開100家以上直營店，全面整合線上線下銷售通路，將《東森自然美》升級為國際美妝保養品牌，打開國內整體美容產業的格局，在國際上打開能見度，爭取更多市場機會。

未來《東森自然美》將持續投入研發再升級、追求企業更優化，邁向華人美妝生技第一品牌。《ETtoday新聞雲》也將持續深耕社群媒體和新聞專業，更將藉由關係企業合作、資源整合和開拓新商模，引領整個媒體產業的發展。

▲台北上海雙城論壇以視訊方式進行，東森集團總裁王令麟出席。（圖／記者林敬旻攝）

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