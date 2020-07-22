　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

盼「疫情危機化轉機」！2020雙城「衛生分論壇」　聚焦城市防疫交流

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼台北上海雙城論壇衛生醫療分論壇，台北市衛生局長黃世傑致詞，社團法人台灣感染管制學會張峰義理事長引言，台北市政府衛生局歐佳齡專門委員專題演講。（圖／記者湯興漢攝）

▲台北市衛生局長黃世傑。（圖／記者湯興漢攝，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

全球受新冠肺炎疫情衝擊，對於台北市、上海市而言，如何進行防疫工作確保市民健康成重要議題。台北市衛生局長黃世傑與上海市衛生健康委員會主任鄔驚雷，帶領兩市具新型冠狀病毒疫情防治經驗的專家學者及政府代表，首次以視訊方式於22日共同舉辦「衛生醫療分論壇」，互相分享城市防疫政策與經驗。

自2015年起，配合台北市柯市長「民間先行，政府支持」創新理念，增加分論壇型態，迄今分別共同辦理「社區醫療」、「醫療衛生」、「社區衛生」、「大健康產業交流」、「醫學科技發展」及今年度的「衛生醫療」，合計6場分論壇。2個城市迄今透過分論壇交流，實地瞭解彼此推動衛生醫療工作實務經驗。

▲▼台北上海雙城論壇衛生醫療分論壇，台北市衛生局長黃世傑致詞，社團法人台灣感染管制學會張峰義理事長引言，台北市政府衛生局歐佳齡專門委員專題演講。（圖／記者湯興漢攝）

▲台北市政府衛生局歐佳齡。（圖／記者湯興漢攝）

論壇首先由台北市分論壇召集人張峰義進行引言，並演講「從台北看全球新冠肺炎對公衛醫療之挑戰」，揭開分論壇序幕。接著進行專題演講，由台北市政府衛生局專門委員歐佳齡演講「台北市COVID-19疫情防治與挑戰」，再由上海市衛生健康委員會副主任秦淨演講「上海市新冠肺炎疫情防治與挑戰」，雙方相互分享城市防疫作為。

下午則進行3場主題演講，針對「COVID-19之疫情調查及接觸者追蹤」、「醫療體系因應COVID-19之整備」及「COVID-19集中隔離檢疫政策」3類專業議題，由上海方及台北方的醫院院長及政府代表，進行實務交流演講。

第1場主題演講，由台北市政府衛生局科長余燦華演講「COVID-19之疫情調查及接觸者追蹤」，再由上海市疾病預防控制中心副主任孫曉冬，演講「上海市新冠肺炎防控之流行病學調查」，針對疫情及流行病學調查實務工作，詳盡分享與探討。

▲▼台北上海雙城論壇衛生醫療分論壇，台北市衛生局長黃世傑致詞，社團法人台灣感染管制學會張峰義理事長引言，台北市政府衛生局歐佳齡專門委員專題演講。（圖／記者湯興漢攝）

第2場主題演講，由台北市立聯合醫院和平婦幼院區院長黃弘孟，演講「COVID-19疫情之醫院應變及感控作為」，接著由上海市浦東醫院院長余波，演講「構建平戰結合，快速響應的傳染病救治長效工作機制」，探討醫療院所針對傳染疾病的感染控制及整備部署。

第3場主題演講，由台北市立聯合醫院黃遵誠副總院長演講「COVID-19之集中檢疫」，再由上海市衛生健康委員會楊超處長，演講「嚴格隔離觀察 真情守護健康 織牢上海疫情防控底線」，雙方針對檢疫業務，進行專業詳盡的交流。

最後雙方針對今日的演講內容進行綜合討論，現場與會疫情感控專家於會中充分交流及熱烈討論，雙方希望把此次疫情危機化作轉機，未來繼續務實地交流，共同增進兩市人民健康福祉。

所有2020雙城論壇相關新聞

振興一下我們的美麗

▼台北上海雙城論壇衛生醫療分論壇，台北市長柯文哲蒞臨致詞。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼台北上海雙城論壇衛生醫療分論壇，台北市長柯文哲蒞臨致詞。（圖／記者湯興漢攝）

►過期票券讓你發大財　快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
北部知名女醫驚傳輕生！陳屍住家浴室
5天找到420具屍！街上橫躺遺體...「世界屋頂」疫情爆發
三倍券付款199元「還有1塊」...店員不肯結帳藏原因！
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

李眉蓁論文涉抄襲　當年口試委員：願配合調查

OTT專法全文公布！YouTuber、自媒體、網紅不受管制

複製「蔡英文社群之夜」台北經驗　「人蔘衝一波」移師高雄力挺陳其邁

林佳龍交通安全教學：行人看到大車「先退3步」等伊過　網罵爆：防衛性步行

蔡英文欽點　基隆市長林右昌接民進黨智庫副董事長

祭品文來了！何志偉：查獲假三倍券就發1200份雞排

香港美心員工染新冠肺炎　食藥署：2244盒月餅全數退運銷毀

王世堅碩士讀四年有感！批李眉蓁：整本都引述？開什麼玩笑

盼「疫情危機化轉機」！2020雙城「衛生分論壇」　聚焦城市防疫交流

民眾黨酸李眉蓁「你的論文不是你的論文」：要高雄人怎麼相信妳

《我的婆婆》鍾欣凌抱兒遺物心碎痛哭　淪落到住青年旅舍...一醒來嚇死

太會敲...攤商秒改規則「不給玩」！　他夜市怒譙：做生意哪有在唬爛的

鄧紫棋「飆高音+使用器材練核心」　凌晨在健身房唱《來自天堂的魔鬼》

Yamy遭惡毒羞辱「超級醜、娘炮」！　公司老闆號召員工公審：沒人喜歡妳

偷吃雞絲麵怕破功！跑1小時抵掉　蔡哥挑戰7天吃全家蛋白纖食餐

戽斗遭霸凌、40歲恐吃流質食物　香蕉做正顎手術...媽：平安就好

2歲萌妹「首次衝浪」就站穩10秒　超強運動天分...網：收下我的膝蓋

相守78年...94歲翁忍淚道別愛妻　拿手電筒看清「最後一面」逼哭網

婦產科醫師接急電狂奔醫院看診 半路體力不支...暖騎士速載他回院

巨大化！挑戰製作50倍大口香糖　超狂復刻成品連味道都完美還原

李眉蓁論文涉抄襲　當年口試委員：願配合調查

OTT專法全文公布！YouTuber、自媒體、網紅不受管制

複製「蔡英文社群之夜」台北經驗　「人蔘衝一波」移師高雄力挺陳其邁

林佳龍交通安全教學：行人看到大車「先退3步」等伊過　網罵爆：防衛性步行

蔡英文欽點　基隆市長林右昌接民進黨智庫副董事長

祭品文來了！何志偉：查獲假三倍券就發1200份雞排

香港美心員工染新冠肺炎　食藥署：2244盒月餅全數退運銷毀

王世堅碩士讀四年有感！批李眉蓁：整本都引述？開什麼玩笑

盼「疫情危機化轉機」！2020雙城「衛生分論壇」　聚焦城市防疫交流

民眾黨酸李眉蓁「你的論文不是你的論文」：要高雄人怎麼相信妳

全中運台東代表隊再創佳績　累計至22日已摘下17金

突破尺度！曾莞婷白天老師、晚上性感睡衣凍末條「引發師生戀」　

瑞基新冠肺炎檢測設備、試劑　獲獲TFDA產銷及輸出許可證

桃園知名女名醫陳屍住家浴室 　家屬：情緒略不穩定，但身體無異狀…

卜蜂超賺錢！　近三年獲利近40億元「去年EPS 5.46元創歷史新高」 　

超低調「手搖飲龍頭」掀4倍芒果肉戰！一年400萬杯　對手看不到車尾燈

預防糖尿病！快走藏「5大好處」做了更長壽...每天30分↑超燃脂

最強迴轉壽司「金澤」海外首店SOGO忠孝登場　必點3道錯過太可惜

南華大學、後壁高中激盪音樂火花　高鐵台南站「fun青春勇敢show」

長瀨智也被爆退出「合作30年」傑尼斯！　TOKIO「兩年少了2成員」堅持不解散

高雄女監爆性侵案！監視器全程拍攝...遭辱數分鐘

政治熱門新聞

特戰女兵「上上下下」玩抖音！

「4頁不算抄」是真的　爆李眉蓁論文爽抄整本123頁

僅回應2分鐘…李眉蓁：終於明白韓市長心情

李眉蓁道歉了！回應論文抄襲風波：不要再追殺

立法院通過護照正名案　決議強化「台灣」、「TAIWAN」辨識度

中山大學最新聲明　論文取消「永不公開」選項

全球疫情失控！王浩宇狠酸：台灣還在吵塑膠套

「國民法官法」參審制23歲可任國民法官

王浩宇痛批：我們差點差點就沒有高鐵

快訊／王世堅批三倍券「好笨好慢好浪費」　蘇貞昌回應了！

李眉蓁論文爆96％抄襲　童振源：中山大學已啟動審查

論文96%雷同！李眉蓁：蔡英文回應我就回應

李眉蓁論文爆「整本抄襲」　江啟臣擬推給審查拖過補選

李眉蓁陷論文抄襲...拖蔡英文下水　回顧「黑英計畫」反被K

更多熱門

相關新聞

2020雙城「產業經濟交流分論壇」聚焦後疫時代新經濟

2020雙城「產業經濟交流分論壇」聚焦後疫時代新經濟

2020雙城論壇於今（22）日登場，今年為了因應新冠肺炎疫情，首次採取線上會議方式進行；且這次的產業經濟交流分論壇也緊扣著「後疫情時代產業新發展」，進行專題演講。

台北、上海共議5G設施、自駕

台北、上海共議5G設施、自駕

台北、上海「三式一省」合作！

台北、上海「三式一省」合作！

柯文哲力邀王令麟出席雙城論壇　共創疫後新經濟模式

柯文哲力邀王令麟出席雙城論壇　共創疫後新經濟模式

不僅疫情加速數位轉型　台灣大總座：5G也加速需求

不僅疫情加速數位轉型　台灣大總座：5G也加速需求

關鍵字：

雙城論壇柯文哲上海防疫衛生分論壇2020雙城論壇

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

周士淵爆「和SWAG直播主拍多P無碼片」

前妻控周士淵睡了球迷的媽　夏令營成獵豔場

偽單身交友軟體獵豔　聯發科5G經理遭控劈5女

男大生額頭冒出「粉色花椰菜」　摳掉又開花！

台中三屍凶宅住戶全跑！三溫暖9萬急售　房仲說話了

陳小春被狂罵半年不忍了！

「變頻冷氣買大一級」吹才涼？他：錯誤觀念

大暑送大薯！眾人實測APP笑爆：真的都是

特戰女兵「上上下下」玩抖音！

「4頁不算抄」是真的　爆李眉蓁論文爽抄整本123頁

大學校系怎麼選？台大教授嘆世界已經不一樣

大學生錢進股市勇玩當沖　社群平台分享心得教學

馬國畢結婚前夕尋短　妻子懷孕3個月仍嫁他

美下令：中國72hrs內關閉駐德州使館

搖搖椅戰房東「不要在2樓」　辣媽謊被侵害

更多

最夯影音

更多
《我的婆婆》鍾欣凌抱兒遺物心碎痛哭　淪落到住青年旅舍...一醒來嚇死

《我的婆婆》鍾欣凌抱兒遺物心碎痛哭　淪落到住青年旅舍...一醒來嚇死
太會敲...攤商秒改規則「不給玩」！　他夜市怒譙：做生意哪有在唬爛的

太會敲...攤商秒改規則「不給玩」！　他夜市怒譙：做生意哪有在唬爛的

鄧紫棋「飆高音+使用器材練核心」　凌晨在健身房唱《來自天堂的魔鬼》

鄧紫棋「飆高音+使用器材練核心」　凌晨在健身房唱《來自天堂的魔鬼》

Yamy遭惡毒羞辱「超級醜、娘炮」！　公司老闆號召員工公審：沒人喜歡妳

Yamy遭惡毒羞辱「超級醜、娘炮」！　公司老闆號召員工公審：沒人喜歡妳

偷吃雞絲麵怕破功！跑1小時抵掉　蔡哥挑戰7天吃全家蛋白纖食餐

偷吃雞絲麵怕破功！跑1小時抵掉　蔡哥挑戰7天吃全家蛋白纖食餐

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面