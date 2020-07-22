盼「疫情危機化轉機」！2020雙城「衛生分論壇」　聚焦城市防疫交流





▲台北市衛生局長黃世傑。（圖／記者湯興漢攝，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

全球受新冠肺炎疫情衝擊，對於台北市、上海市而言，如何進行防疫工作確保市民健康成重要議題。台北市衛生局長黃世傑與上海市衛生健康委員會主任鄔驚雷，帶領兩市具新型冠狀病毒疫情防治經驗的專家學者及政府代表，首次以視訊方式於22日共同舉辦「衛生醫療分論壇」，互相分享城市防疫政策與經驗。

自2015年起，配合台北市柯市長「民間先行，政府支持」創新理念，增加分論壇型態，迄今分別共同辦理「社區醫療」、「醫療衛生」、「社區衛生」、「大健康產業交流」、「醫學科技發展」及今年度的「衛生醫療」，合計6場分論壇。2個城市迄今透過分論壇交流，實地瞭解彼此推動衛生醫療工作實務經驗。

▲台北市政府衛生局歐佳齡。（圖／記者湯興漢攝）

論壇首先由台北市分論壇召集人張峰義進行引言，並演講「從台北看全球新冠肺炎對公衛醫療之挑戰」，揭開分論壇序幕。接著進行專題演講，由台北市政府衛生局專門委員歐佳齡演講「台北市COVID-19疫情防治與挑戰」，再由上海市衛生健康委員會副主任秦淨演講「上海市新冠肺炎疫情防治與挑戰」，雙方相互分享城市防疫作為。

下午則進行3場主題演講，針對「COVID-19之疫情調查及接觸者追蹤」、「醫療體系因應COVID-19之整備」及「COVID-19集中隔離檢疫政策」3類專業議題，由上海方及台北方的醫院院長及政府代表，進行實務交流演講。

第1場主題演講，由台北市政府衛生局科長余燦華演講「COVID-19之疫情調查及接觸者追蹤」，再由上海市疾病預防控制中心副主任孫曉冬，演講「上海市新冠肺炎防控之流行病學調查」，針對疫情及流行病學調查實務工作，詳盡分享與探討。

第2場主題演講，由台北市立聯合醫院和平婦幼院區院長黃弘孟，演講「COVID-19疫情之醫院應變及感控作為」，接著由上海市浦東醫院院長余波，演講「構建平戰結合，快速響應的傳染病救治長效工作機制」，探討醫療院所針對傳染疾病的感染控制及整備部署。

第3場主題演講，由台北市立聯合醫院黃遵誠副總院長演講「COVID-19之集中檢疫」，再由上海市衛生健康委員會楊超處長，演講「嚴格隔離觀察 真情守護健康 織牢上海疫情防控底線」，雙方針對檢疫業務，進行專業詳盡的交流。

最後雙方針對今日的演講內容進行綜合討論，現場與會疫情感控專家於會中充分交流及熱烈討論，雙方希望把此次疫情危機化作轉機，未來繼續務實地交流，共同增進兩市人民健康福祉。

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