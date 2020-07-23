雙城論壇走過11年令人欣慰！　央視：力量雖薄弱但「代表正向道路」

▲台北上海雙城論壇以視訊方式進行。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔡儀潔／綜合報導

「2020台北上海城市論壇」22日舉行，這也是新冠疫情爆發以來，兩岸唯一且首次的官方交流。對此《央視新聞》發文指出，今年「雙城論壇」的續辦外界評價很高，在當前嚴峻的台海形勢下，僅靠「雙城論壇」來引領兩岸關係正向發展，力量太過薄弱，但仍代表一個「正向的道路」。

今年的雙城論壇受新冠疫情影響，台北市長柯文哲與上海市長龔正改以視訊連線，今年規模也相對縮小，議程由過去的三天精減為一天，儘管論壇規模不如以往，但台北、上海兩市堅持舉辦。

在兩岸關係仍處於難解僵局的當下，雙城論壇能否引領兩岸交流正向發展，成為各方關注焦點。對此大陸官媒《央視新聞》22日晚發表評論文章，稱兩岸關係在過去4年日趨緊張，雙城論壇在這樣的氛圍中沒有斷檔，實屬不易。

▲柯文哲表示，兩岸之間交流比斷流好，合作比對抗好，一家親比一家仇好。（圖／記者林敬旻攝）

國台辦也曾針對「雙城論壇」指出，堅持體現一個中國原則的「九二共識」這一政治基礎，兩岸關係和平發展就可以得到維護，只要對兩岸關係及兩岸城市交流的性質有正確認知，「我們對兩岸城市交流持積極、開放的態度。」

「令人欣慰的是，對於今年雙城論壇的續辦外界評價很高」，文章提到，特別是對台北市長柯文哲勇於逆風續辦多有肯定，讚許其為兩岸關係發展「保留了一條活路」，更難能可貴的是，台灣內部對本屆論壇續辦也雜音不大。

文章認為，在當前嚴峻的台海形勢下，僅靠雙城論壇來引領兩岸關係正向發展，力量太過薄弱，但無論如何，這代表著一個正向的道路，代表著兩座城市對兩岸關係及兩岸城市交流的性質，持有正確的認知，更代表著兩岸同胞對彼此的需要以及對雙方交流的渴望。

評論文章最後強調，雙城論壇走過的11年道路講述了一個事實，任何一個執政者，都有責任為增進人民福祉不斷提供強大的動力，而不是反向而行、將政治私利凌駕於民生福祉之上。

▼ 雙城論壇區域治理與合作分論壇。（圖／記者蔡儀潔攝）