陸學者看柯「一家親」兩岸論述：順序有變，實質沒變

▲台北上海雙城論壇開幕式後，台北市長柯文哲接受聯訪。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳政錄／台北報導

「2020台北上海雙城論壇」22日採視訊方式舉行，台北市長柯文哲致詞時，未如過去把「兩岸」跟「一家親」放在一起說出口，陸方上海市長龔正重申「兩岸一家親」論述，維持過去基調。對此，北京台研學者李振廣坦言，「相信柯文哲也面臨很大壓力」，不過總體來說，順序可能有變化，但實質沒有變化，交流能延續就是一件好事。

受肺炎疫情和當前兩岸關係影響，在雙城論壇舉辦前，《ETtoday新聞雲》報導就曾引述受訪學者預判，柯可能不提「兩岸一家親」。對此，柯文哲於開幕式後受訪強調，是要解決問題不是增加更多問題，所以用務實的態度處理當前的問題；他還說，兩岸關係目前算是倒退，能夠維持住就不錯，「我也沒有打算在現階段有更多的論述」。





▲台北上海雙城論壇今年因疫以視訊方式進行。（圖／記者林敬旻攝）

北京聯合大學台灣研究院副院長李振廣受訪時指出，兩岸關係正處在一個艱難的十字路口，很容易就會被導向一種「不願意看到的方向去」，因此柯文哲此時作為「白色力量」的第三勢力，能以務實態度，不特別突出意識形態舉辦雙城論壇，進行市政層級的交流，就是一件好事。他坦言，兩岸都應對此抱持比較寬鬆的態度，去延續兩岸的交流，這也將側面顯示，兩岸還有溝通的希望。

李振廣認為，柯文哲的表述內容雖然「語言順序可能有變化，但實質沒有變化」，肯定柯一家親比一家仇好，合作比對抗好的務實性表述，也合情合理。

未來兩岸關係會如何發展，上海華東師範大學兩岸交流與區域發展研究所副所長包承柯認為，市政層級交流，與兩岸官方層級不同，以現階段來說，陸方更重視「一個中國原則」，大於「九二共識」，所以若民進黨計不接受九二共識，也不接受一中原則，配合美國打壓中國大陸的政策，仍會使兩岸關係繼續緊張。

▲上海市長龔正為雙城論壇致詞。（圖／記者林敬旻攝）

但包承柯也提到，未來大陸對台政策，可能會更加細化，一方面「精準打擊小部分台獨」，一方面持續推動惠台措施，包括2018年的31條、2019年的26條和今年應對疫情的11條等，促進民間、經貿交流，體現推進兩岸關係長期和平發展的展望；與此同時，他認為陸方也願意繼續保留如雙城論壇等，一個兩岸機制性交流平台的可能。

至於如何互動，包承柯說，以日前廣東省中山市舉辦第四屆海峽兩岸中山論壇為例，採取線上+線下的方式，部分學者從台灣過來，部分採用視訊，國台辦主任劉結一也透過視訊發表講話，一些有關孫中山先生的理念交流在論壇結束後，仍有助於推進兩岸關係。

2020雙城論壇22日上午10時在台北晶華酒店登場，受到新冠肺炎影響，今年首次改採視訊舉行，以「城市防疫交流與經濟合作」為主題。柯文哲在致詞時表示，兩岸交流 比斷流好，合作比對抗好，一家親比一家仇好，「我一向主張『五個互相』的原則，也就是『互相認識、互相了解、互相尊重、互相合作、 互相諒解』，其中互相諒解最重要，雖然兩岸之間仍有僵局，也各有堅持，但應透過溝通與對話，互相學習、取長補短，共同追求兩岸的和平發展。」

上海市長龔正說，「讓我們秉持兩岸一家親，以此次論壇為契機，凝聚更多的共識，加強後疫情時期的交流合作，為兩座城市共贏發展提供強大動力，為兩岸關係和平發展作出更大的貢獻，為兩地民眾謀取更大的福祉。」

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