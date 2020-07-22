國民黨將提3大修憲案　江啟臣預告：落實「分權、制衡」防腐化目標

▲國民黨主席江啟臣主持彰化縣行動中常會。（圖／文傳會提供）

記者羅婉庭／台北報導

國民黨22日於彰化縣舉行行動中常會，黨主席江啟臣於會中預告，國民黨團將要提出擴大參政權、總統國情報告常態化、恢復閣揆同意權等修憲案，以「建立權責相符的政府」為前提、「落實權力分立相互制衡」為目標、「不涉及國家主權變更」為底線，全面思考修憲議題。

江啟臣痛批，民進黨繼上次監院人事案後，再次強度關山通過國民法官法，顯示民進黨的手段粗暴、立法正當性不足，更凸顯出有權無責、不知道節制權力的總統，不但造就腐化的劇本，更將斷送台灣民主憲政的發展。

他表示，立法院民進黨黨團於上週五憑藉的人數的優勢，強力通過不適任的監察院人事案。今天民進黨再度打臉自己過去對於民間司改團體的承諾，否定自己的政策綱領，強行通過「國民法官法」。再次用臨時會壓縮時間的方式，可以說是在睡覺中完成立法，重演一例一休修法的粗暴手段。

江啟臣說，國民黨立法院黨團，從論述到杯葛，一再強調監察委員人選的不適任，以及司法改革倉促立法的錯誤，仍不敵民進黨強度關山。但是仍成功凸顯出民進黨的手段粗暴，以及立法正當性不足。在野黨應該給予立法院黨團所有黨籍委員更多的支持，讓國民島黨立法院黨團能夠攻守兼具，文武並用，為人民在國會強力發聲。



江啟臣強調，此次監察院人事案，更凸顯出有權無責、不知道節制權力的總統，不但造就腐化的劇本，更將斷送台灣民主憲政的發展。考、監兩院的人事安排已經變成總統權力的延伸，與權力分立相互制衡的憲政精神產生實質落差。

他指出，面對這樣濫權的情勢，除了討論是否廢除考、監的問題之外，應該更積極、徹底檢討我們的憲政失衡問題，以「建立權責相符的政府」為前提、「落實權力分立相互制衡」為目標、「不涉及國家主權變更」為底線，全面思考修憲議題。

江啟臣說，考試、監察的組織存廢可以討論，不適任的人選要廢除，但權力分立的精神不能廢。除了內部的修憲小組，他也要求國家政策研究基金會舉辦「修憲論壇」，透過開放性的討論，研商如何重建權責相符、有效制衡、避免濫權的憲政制度，真正做到制衡總統的權力、避免行政權擴張、落實監察權、維持考試權中立，讓國家權力重新平衡。

江啟臣表示，未來國民黨不但要提出擴大參政權、總統國情報告常態化、恢復閣揆同意權等社會期待的修憲案，也要凝聚內部共識，用完整的論述及具體的條文直接面對執政黨空口白話的修憲挑戰。