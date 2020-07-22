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民進黨表決30小時通過國民法官法…邱顯智：委員醒的沒幾個「不知在急甚麼」

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記者羅志華／台北報導

立法院經超過30小時不斷電臨時會表決後，於22日三讀通過「國民法官法」，人民參審制預定於2023年上路；參與立法的在野黨委員，與主張陪審、參審併行的民間司改會，也在上午共同表達對民進黨草率通過法案的不滿，全程參與的時代力量委員邱顯智表示，講到早上5點，台下委員醒的沒幾個，「真不知道（這次立法）在急甚麼」。

▲司改團體不滿民進黨草率通過國民法官法 。（圖／記者羅志華攝）

▲立法院22日於臨時會中，三讀通過《國民法官法》，司改團體及在野黨在院外表達意見 。（圖／記者羅志華攝）

民間司法改革基金會董事長林永頌表示，在野黨明知，即使聯合起來票數少於民進黨，卻仍以這樣的方式，表達對陪審制的重視，而民進黨卻忽略民意、也違背自己的黨綱，更以這種幾近「超過24小時訊問」的方式，來強行通過法案，對在野黨非常不公平，未來他們將繼續推行陪審制。

▲司改團體、在野黨，聯合表達對民進黨通過國民法官法的不滿，林永頌、邱顯智、賴香伶、林為洲。（圖／記者羅志華攝）

▲司改會董事長林永頌，感謝在野黨表達對陪審制的關注，並譴責民進黨草率通過法案、忽略民意。（圖／記者羅志華攝）

公督盟執行長張宏林譴責，民進黨熬夜審議這麼重要的法案，迴避了人民的檢視，更強調「甚麼壞事會在晚上做」，若民進黨真對推行的參審制這麼有信心，就更應該公開接受人民及公民團體的檢視，如此快速且粗糙的立法，是非常不負責任的。

▲司改團體、在野黨，聯合表達對民進黨通過國民法官法的不滿，林永頌、邱顯智、賴香伶、林為洲。（圖／記者羅志華攝）

▲國民黨總召林為洲痛批，民進黨藉臨時會快速通過爭議法案，讓大家來不及反應。（圖／記者羅志華攝）

國民黨總召林為洲痛批，民進黨慣用的手法，就是面對重大、且社會上有不同聲音的法案，就把案子排進臨時會，因為臨時會不用經過公聽會、委員會，只有表決，再配合24小時不斷電表決，讓大家來不及反應，「在最短的時間內解決，外面的聲音就聽不到」。

▲司改團體、在野黨，聯合表達對民進黨通過國民法官法的不滿，林永頌、邱顯智、賴香伶、林為洲。（圖／記者羅志華攝）

▲民眾黨總召賴香伶委員呼籲，在野黨應繼續合作，讓民眾了解議會現況。（圖／記者羅志華攝）

民眾黨總召賴香伶委員表示，司改團體在立院外靜坐24天來，見識了臨時會中的人事案、法規案，接下來還有前瞻、紓困預算案，呼籲在野黨應繼續合作，做自己認為對的事情，透過民間團體及媒體的力量，讓大家更了解目前正在審議的法案，尤其司法這類較為艱澀的議題，似乎現在法案通過了，人民才正要開始了解甚麼是參審、國民法官是甚麼。

▲司改團體、在野黨，聯合表達對民進黨通過國民法官法的不滿，林永頌、邱顯智、賴香伶、林為洲。（圖／記者羅志華攝）

▲時代力量總召邱顯智委員表示，長時間的表決，讓台下許多委員忍不住瞌睡，質疑這次審議「不知道在急甚麼」。（圖／記者羅志華攝）

時代力量總召邱顯智委員表示，稍早5點多在議會上，他還在台上對法條表達意見，就聽到下面委員的打呼聲，4月間也有某次委員會開到晚上12點，當時在場的委員剩沒幾個，討論的品質是非常差的，這次20幾個小時討論，就通過這麼重要的法案，「真的不知道在急甚麼」，且日本自11年前至今，實行參審制定罪率一直都接近100%，他真不知道台灣這樣施行下去，能有多少改革效果。

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