雲端最前線／為兩岸關係留活路！「雙城論壇」搭起橋樑

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「2020台北上海城市論壇」今(22)日舉行，本屆以「城市防疫交流」為主題，討論後疫情時代如何讓經濟發展與疫情共存，因疫情影響改為視訊連線，議程精簡為一天，這也是疫情爆發以來兩岸唯一且首次的官方交流。台北市長柯文哲在致詞中強調，合作比對抗好，「一家親比一家仇好」。《雲端最前線》22日邀請立法委員陳玉珍、台北市議員簡舒培、高雄市議員黃紹庭以及時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

▲台北上海雙城論壇以視訊方式進行，台北市長柯文哲致詞。（圖／記者林敬旻攝）

國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁的碩士論文被指涉抄襲，又進一步被人發現抄襲內容高達96%！李眉蓁也親上火線回應。即便母校中山大學已啟動審查工作，但在高雄地方已掀起高度議論。目前藍綠陣營幾乎人手一本，著手交叉比對追查；而本來也有意參選的地方系統陷入焦慮，甚至自己也啟動比對調查，並向黨中央通報，擔心這把火會「一路向北」，燒向黨主席江啟臣。

美國總統川普自4月取消防疫簡報至今近3個月，終於在美東時間周二（21日）重啟，他出席時仍未戴口罩，表示疫情「轉好前會先更嚴重」，並呼籲民眾應戴好口罩避免感染，但這些舉動沒有反應在他低迷的民調上，連任之路恐有危機。登上《雲端最前線》一同揭秘。

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關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周二至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。