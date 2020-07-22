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國民黨缺席護照正名表決　賴品妤：覺得不能提升主體性才沒人投票

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▲▼出國,出國旅遊,護照。（圖／記者賴文萱攝）

▲護照。（資料照／記者賴文萱攝）

記者黃巈禾／台北報導

立法院臨時會22日表決通過護照與華航正名公決案，兩案均獲64票，0票反對，而身為最大在野黨的國民黨無人出席。對此，民進黨立委賴品妤表示，國民黨可能覺得這不能「提升台灣主體性」，才沒人投票。

關於護照正名議題，台灣基進立委陳柏惟與民進黨團都有提案，但陳柏惟的提案，直接要求將護照封面和個人資料的國名更改為「台灣TAIWAN」，外界認有違憲疑慮。民進黨團的版本則要求行政部門提升我國護照之「台灣」、「TAIWAN」辨識度研提具體作法。最終，經表決，民進黨團提案以出席64人，64贊成票通過。

立委賴品妤22日在臉書指出，出國的時候，護照上大大的「Republic Of China」，因而被誤會成中國人、甚至出入境的時候被刁難，一直是許多台灣人共同的困擾；而今天，立法院終於通過護照正名以及華航正名案，要求行政部門要對護照加強關於「台灣」、「TAIWAN」的辨識度，以維護國人尊嚴、確保國際旅行安全便利，在華航方面則是要強化華航的台灣意象辨識度，交通部要提出分期可行之華航改名計畫，短期內至少要先處理不涉及改約航權談判之飛機塗裝，並有配套措施。

▲▼賴品妤接受媒體訪問。（圖／記者屠惠剛攝）

▲賴品妤。（資料照／記者屠惠剛攝）

賴品妤認為，讓台灣人手上的護照真正成為台灣人的護照，不僅是身為台灣人對於國族的自我認同，也是清楚、強烈向國際上表達「中國人是中國人，而我們是台灣人」，很榮幸能在自己的第一個會期，可以在這兩個法案投下同意票，對她來說意義非凡，之後也會持續追蹤並監督這兩案的執行進度，「可能國民黨覺得這遠遠不能『提升台灣主體性』吧，都沒有人投票呢！」

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