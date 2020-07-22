身分證字號「這4碼」被笑爆！台語諧音念起來更母湯　爸再鬧：做事也這樣

▲原PO的身分證字號前4碼有「哩哩啦啦」的台語諧音。（圖／網友授權提供，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

記者曾筠淇／綜合報導

身分證字號會跟著主人一輩子，然而卻有不少人的號碼有著特殊諧音，輕則鬧出笑話，重則影響生活。這名網友的身分證字號前4碼正引來不少笑話，當店員、收銀員在核對號碼時，如果用台語來讀，就會是「哩哩啦啦」，她的爸爸也曾戲稱，「身分證前四2266，難怪做事也2266」。

這名女網友日前PO出了自己的健保卡照片，上頭寫的身分證字號前幾碼為「A2266」，因此，當她需要報上自己的身分證時，總無奈鬧出笑話。原PO表示，「我爸常在唸（念）我時說，『妳這混球！身分證前四2266，難怪做事也2266』」。

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原PO也透露，因為身分證字號前4碼為2266，所以收銀員聽到後，都會再次確認，且由於對方習慣說台語，所以就會變成「哩哩啦啦」，而身後排隊的客人聽到後，就會偷偷笑出來。

不少網友看到貼文後，紛紛留言表示，「我很討厭這樣，扯別的來念自己的」、「2266好記阿！他們懂什麼」、「我電話號碼還故意選2266」、「我的末四碼是5487」、「3個3個報就會好一點了吧」、「真的很特別」、「我的也是A2266！完全沒想過這樣的諧音」、「別在意，8888也沒多發」。

身分證字號為「A123456789」的謝條根因身分證長期遭盜用，引發了一連串的討論，當時民政系統官員就指出，近幾年其實也有人因諧音不雅、閩南語諧音不好聽等原因遭嘲笑，進而決定申請變更身分證字號，若是真的有龐大心理壓力、造成生活不便，只要提出證明，申請基本上都可以通過；由於變更會連帶影響到護照、銀行帳戶等，且耗費的時間成本高，因此非必要仍不建議更改。