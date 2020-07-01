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迦納裔下士「全程講台語」登莒光園地：正港台灣囡仔　跟大家共款保護台灣

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▲▼迦納裔的空軍下士洪澤全程以台語宣示保家衛國決心。（圖／翻攝自青年日報）

▲迦納裔的空軍下士洪澤全程以台語宣示保家衛國決心。（圖／翻攝自青年日報）

記者林彥臣／綜合報導

當過兵的民眾都有收看過國軍的節目「莒光園地」，這一次莒光園地不僅有一位迦納裔的下士登上節目，更以台語精神喊話，「我是正港台灣囡仔」、「跟大家共款保護台灣」，都創下了節目首例。

根據《青年日報》報導，中華民國籍、迦納裔的空軍三指部發動機修理廠洪澤下士，今天在「民國109年度精神戰力專案教育」的虎帳笙歌單元，全程以台語宣示保家衛國決心，並提醒大家漢光36號演習即將到來，讓大家一起打拚，為國家，為家裡，為你我一起加油。

洪澤的父親當年因經商貿易來臺，進而認識了他母親，由於父母工作繁忙，出生、成長在高雄的洪澤，從小便由外婆一手帶大，習得了台語的聽、說能力。求學階段自中山工商機電科畢業後，在升學與求職抉擇間，毅然決然加入空軍圓夢，讓自身的機械基礎能力有了深造精進的舞台。

洪澤表示，「大家好，我是洪澤，我現在在空軍三指部發動機修理廠擔任修理戰機的黑手，別看我膚色黑，就當作我是外國人，我是正港的台灣孩子，我跟大家一樣都在這裡保護台灣，下週要演習了，一起打拚，為國家、為家裡、為你我，加油！」

漢光36號實兵實彈演習7月13日至17日登場，16日在台中甲南海灘實施聯合反登陸實兵實彈操演，並同步執行台中港反特攻、清泉崗反空機降演練。

►史上最強防曬無誤～

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