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影／A123456789真有人用！身分證一條龍阿伯曝光　恨訂票冒用害他全台跑開庭

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記者陳豐德／新北報導

身分證字號為「A123456789」的「一條龍先生」謝條根，長年來因為身分證遭人冒用、訂台鐵車票，全台警局、地檢署跑透透，至少有過50件案子，進出公署上百次，甚至信用破產連辦手機門號都被拒絕，好在這幾年台鐵的案件大減，「久病成良醫」的他早已熟悉法律程序，晚年只想要陪2名女兒長大，懇求有心人士別再整他。

▲▼身份證字號一條龍阿伯謝條根，這些年屢遭冒用害他全台開庭跑透透。（圖／記者陳豐德攝）

▲身份證字號一條龍的謝條根，這些年屢遭冒用害他全台開庭跑透透。（圖／記者陳豐德攝）

63歲的謝條根家住在新北市泰山區，從國中領到身分證後，「一條龍」的身分證字號就跟隨他至今，早年還覺得號碼好記覺得很酷，直到網路近30年開始發展起來後，他開始衰事連連，從網路詐欺、詐騙集團申請信用卡，甚至到辦網拍帳號都有人冒用，甚至還有少年用他的身分證字號要約網路援交，險些引起家庭革命。

「最慘一個禮拜來兩、三張偽造文書傳票！」謝條根拿出這幾年收到的傳票通知，回憶最慘的就是約五年前的鐵路局訂票黃牛案，由於有超多人都用「A123456789」來訂票，卻又拿不出身分證能去領票，讓鐵路局發覺不對勁徹查，開庭時檢察官忍不住訓斥這些盜用者，見對方低聲說「我就是試試看而已啊……」大老遠跑去開庭的謝條根也忍不住搖搖頭。

謝條根為了減少相關案件，直接跟鐵路局承辦人說「你就把這組一條龍身分證取消，讓大家不能用它訂票！」承辦人原先還很為難，覺得這會影響到謝男的權益，但謝條根直說「沒關係啦，我要買票自己去買，這樣子你省麻煩、我也省麻煩！」在那之後案件數就大減，讓他直呼僥倖。

早年政府機關換發健保卡、身分證時，宣導樣品也用「一條龍」身分證字號，直到發現這組號碼真有其人後，這才更改號碼。最誇張的是2013年間，他收到健保局寄來的補繳保單通知，要求他要補付20萬健保費，一看內容才發現自己被花蓮知名的麻糬公司，撥付1100萬元的股利收入，健保局才會要求他補繳健保費，細問之下才發現又是自己的一條龍號碼遭盜用。

早年做冰棒工廠的謝條根，因為這組身分證字號飽受無妄之災，為了怕被拘提也都只能乖乖配合跑警局、地檢署，前後超過百次，有時甚至要跑到台東出庭。雖然他一度想要更改身分證字號，但由於變更房地等相關資料相當麻煩，他只好作罷，好險這兩年來已無收到傳票，謝條根只希望能持續下去，女兒休假時陪自己出外走走，放心頤養天年。

▼謝條根拿出這些年收到的傳票通知。（圖／記者陳豐德攝）

▲▼身份證字號一條龍阿伯謝條根，這些年屢遭冒用害他全台開庭跑透透。（圖／記者陳豐德攝）

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