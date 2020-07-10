「一條龍阿伯」不改身份證字號了　婉拒市府美意...親揭背後原因

▲身份證字號一條龍阿伯謝條根，這些年屢遭冒用害他全台開庭跑透透。（圖／記者陳豐德攝）

記者楊庭蒝／綜合報導

身分證字號為「A123456789」的「一條龍先生」謝條根，長年來因為身分證遭人冒用、訂台鐵車票，全台警局、地檢署跑透透，至少有過50件案子，甚至還因此信用破產。新北市府民政局指出，雖此案不符合申請要件，但已造成當事人困擾可專案變更。對此，謝條根婉拒並表示，太麻煩了，打算一路用到底。

身分證字號遭到冒用造成謝條根許多困擾，曾一周收到3張文書傳票，其中又以5年前的台鐵訂票黃牛案最為困擾，，由於有超多人都用「A123456789」來訂票，卻又拿不出身分證能去領票，讓鐵路局發覺不對勁徹查。開庭時檢察官忍不住訓斥這些盜用者，見對方低聲說「我就是試試看而已啊……」大老遠跑去開庭的謝條根也忍不住搖搖頭。

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▲「身分證字號」有一生一次的修改權利。（圖／新竹市政府提供）

根據內政部規定，阿拉伯數字第3碼至第8碼，如果連續3個「4」，或末位數字是「4」，或與他人的統一編號重複，都可向戶籍地戶政所申請改號。但除此之外的情形，則依個案認定，仍可向戶政所申請更改號碼，但每人一生只限改1次。

謝條根認為，已到這把年紀，更換身分證字號會有許多文書、證件需要一同更換，且平時工作很忙，還要特地去換太麻煩了，想保留平常心看待，也呼籲民眾不要再冒用了。

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