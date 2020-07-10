生命靈數不吉利、運勢差、諧音難聽...改身分證理由多

▲身分證字號一條龍阿伯謝條根，這些年屢遭冒用害他全台開庭跑透透。（圖／記者陳豐德攝）

記者陳家祥／台北報導

身分證字號為「A123456789」的「一條龍先生」謝條根，長年來因為身分證遭人冒用導致信用破產，但由於年歲已高加上變更身分證後衍生問題多，因此暫不打算申請變更。民政系統官員指出，常見要改身分證的，多是諧音不雅或是生意、婚姻等失敗想要改運，甚至還有碰過算生命靈數不吉利的，「大部分都是迷信理由，公務機關不鼓勵」。

針對謝條根的案例，民政官員指出，變更身分證字號仍需本人提出申請，戶政事務所可協助通報稅捐、健保等相關機關；但若是權狀、動產和不動產等，當事人可以多申請一些戶籍謄本，會載明變更前後的資料，到有需要的機構出示即可，「可以線上通報的就線上通報，個人需求的部分就可以申請戶籍謄本」。

官員指出，改身分證字號的案例不常見，大部分遇到都是末碼為4或是特殊狀況如超過3個4以上，「大部分都是老人家，年輕人對這部分比較不在意」；官員舉例，有看過小朋友剛出身，辦理出身登記，覺得號碼沒什麼，回去之後爺奶會要求爸媽來改。

而近幾年有關身分證字號特別改的，主要是諧音不雅如2266、543，或是閩南語諧音不好聽等，可能會碰上霸凌等嘲笑；此外，還有生意、婚姻失敗想要改運，還曾碰過算生命靈數加起來不吉利的。官員表示，主要碰上的案例都是迷信理由，公務機關不鼓勵。

官員指出，身分證字號是唯一不會變的識別號碼，應以不變動為原則，若要變更需提出具體事證或理由，經業務承辦人、機關首長認定。官員表示，常見的迷信理由，若因此造成心理壓力、生活諸多不順，可以出示診斷證明，一般都會準。

但官員提醒，身分證字號變更為電腦配號，未必變更後就會是理想號碼，且醫生只能變更一次。此外，身分證字號一經變更後，連帶會影響到動產跟不動產、土地權狀、銀行帳戶、護照等，全部都要同步修改，要花的時間成本很高，呼籲民眾要三思。