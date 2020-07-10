　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

生命靈數不吉利、運勢差、諧音難聽...改身分證理由多

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼身份證字號一條龍阿伯謝條根，這些年屢遭冒用害他全台開庭跑透透。（圖／記者陳豐德攝）

▲身分證字號一條龍阿伯謝條根，這些年屢遭冒用害他全台開庭跑透透。（圖／記者陳豐德攝）

記者陳家祥／台北報導

身分證字號為「A123456789」的「一條龍先生」謝條根，長年來因為身分證遭人冒用導致信用破產，但由於年歲已高加上變更身分證後衍生問題多，因此暫不打算申請變更。民政系統官員指出，常見要改身分證的，多是諧音不雅或是生意、婚姻等失敗想要改運，甚至還有碰過算生命靈數不吉利的，「大部分都是迷信理由，公務機關不鼓勵」。

針對謝條根的案例，民政官員指出，變更身分證字號仍需本人提出申請，戶政事務所可協助通報稅捐、健保等相關機關；但若是權狀、動產和不動產等，當事人可以多申請一些戶籍謄本，會載明變更前後的資料，到有需要的機構出示即可，「可以線上通報的就線上通報，個人需求的部分就可以申請戶籍謄本」。

官員指出，改身分證字號的案例不常見，大部分遇到都是末碼為4或是特殊狀況如超過3個4以上，「大部分都是老人家，年輕人對這部分比較不在意」；官員舉例，有看過小朋友剛出身，辦理出身登記，覺得號碼沒什麼，回去之後爺奶會要求爸媽來改。

而近幾年有關身分證字號特別改的，主要是諧音不雅如2266、543，或是閩南語諧音不好聽等，可能會碰上霸凌等嘲笑；此外，還有生意、婚姻失敗想要改運，還曾碰過算生命靈數加起來不吉利的。官員表示，主要碰上的案例都是迷信理由，公務機關不鼓勵。

官員指出，身分證字號是唯一不會變的識別號碼，應以不變動為原則，若要變更需提出具體事證或理由，經業務承辦人、機關首長認定。官員表示，常見的迷信理由，若因此造成心理壓力、生活諸多不順，可以出示診斷證明，一般都會準。

但官員提醒，身分證字號變更為電腦配號，未必變更後就會是理想號碼，且醫生只能變更一次。此外，身分證字號一經變更後，連帶會影響到動產跟不動產、土地權狀、銀行帳戶、護照等，全部都要同步修改，要花的時間成本很高，呼籲民眾要三思。

►過期票券讓你發大財　快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
快訊／午後雷雨來了！8縣市大雨特報　嚴防雷擊強陣風
快訊／國內爆首例「牛結節疹」　染上有1成死亡率
國光女神慶生脫了！「上空單手遮點」球型炸出　解放原因曝光
賠慘！23歲男借Audi A5爽開　撞破民宅車頭全爛..9車
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

NCC人事／國民黨領票塗鴉「新聞自由將死、拒絕東廠」後離席　民眾黨投不同意

被控消費許崑源…王浩宇批「胡亂提告」：都是事實...網戰翻

公宅結合長照！東明公宅長照機構開幕滿月　2022再增5據點

被國民黨指控「包庇外甥弊案」　蘇嘉全怒嗆：若持續人格污衊擬提告

生命靈數不吉利、運勢差、諧音難聽...改身分證理由多

蔡英文替空勤加薪　徐國勇：能更有利招募及留住人才

建商總裁也是韓國瑜市政顧問　占頂樓封死避難平台！高市府鐵腕拆除

考委人事同意權放棄投票　林淑芬：二等親依法必須迴避

吳怡農立委選戰賺461萬　光政治獻金收入就多蔣萬安1倍

挨批「比喻不當」　馬英九辦公室回擊：蘇貞昌欺騙神明「紀錄班班可考」

鄧紫棋Vlog發起《別勉強》翻唱挑戰　片尾藏彩蛋...超大咖親自示範

KID掀朋友家客廳「神秘方形地板」　一掀起來驚呼：有魚！！

劉詩詩「一個眼神」吳奇隆就懂！　「夫妻相處模式」曝光…甜到鄭爽摀臉

小客車撞倒機車騎士「無感落跑」 下班警直擊猛追攔截：靠邊停車！

陶晶瑩網路新節目超「無尺」　虧炎亞綸人間自走炮...站旁邊怕怕der

比特犬「恐攻」32秒影片曝！主人一家5口椅子猛砸拉不開　黑汪狂哀嚎險死

鄧倫玩密室逃脫「全程尖叫不停」ＸＤ　被鬼嚇到「拖行楊冪1公尺！」超狼狽

毛弟邱宇辰揪羅志祥打球「變膀胱者XD」　花100天增肌..結果身高少9cm

上北檢控鮑魚三妹「毀我一生」！　吃屎哥摔手機：當藝人塑膠做的

惡火進逼！絕望母死前扔兒出3樓　前海軍陸戰隊員1秒衝刺奇蹟救援

NCC人事／國民黨領票塗鴉「新聞自由將死、拒絕東廠」後離席　民眾黨投不同意

被控消費許崑源…王浩宇批「胡亂提告」：都是事實...網戰翻

公宅結合長照！東明公宅長照機構開幕滿月　2022再增5據點

被國民黨指控「包庇外甥弊案」　蘇嘉全怒嗆：若持續人格污衊擬提告

生命靈數不吉利、運勢差、諧音難聽...改身分證理由多

蔡英文替空勤加薪　徐國勇：能更有利招募及留住人才

建商總裁也是韓國瑜市政顧問　占頂樓封死避難平台！高市府鐵腕拆除

考委人事同意權放棄投票　林淑芬：二等親依法必須迴避

吳怡農立委選戰賺461萬　光政治獻金收入就多蔣萬安1倍

挨批「比喻不當」　馬英九辦公室回擊：蘇貞昌欺騙神明「紀錄班班可考」

NCC人事／國民黨領票塗鴉「新聞自由將死、拒絕東廠」後離席　民眾黨投不同意

中職／12強國手投入選秀　胡智為、林凱威都有約在身

快訊／台灣首例牛結節疹金門1養牛場確診　23頭染病1頭牛隻死亡

台指期大跌150點　分析師：下周站回12000點還是有機會

娃娃機變賭場！夾1顆換700「日收2萬元↑」…2賭客爽夾8顆換錢下場慘爆

台南最I減廢日　iphone11手機等你拿！

被控消費許崑源…王浩宇批「胡亂提告」：都是事實...網戰翻

開路一直因石虎遭阻饒　台中藍營議員：生活50年一隻都沒看過

公宅結合長照！東明公宅長照機構開幕滿月　2022再增5據點

旋轉豪宅光實品屋耗資億元　限「符合資格者」參觀

搭公車忘情擺臀！他左右磨蹭下秒「整根含住」...網驚：整個進去耶

政治熱門新聞

韓國瑜付費上「博恩夜夜秀」　價碼曝光

談林昶佐自曝失戀　正妹議員認被甩

北捷1280月票「破萬」神人軌跡曝

一條龍阿伯「A123456789」無法變更　新北「破例」立專案幫改身分證號！

韓國瑜選總統「賺了3019萬」！

7公車司機狂刷1280　北市重罰9萬

2024總統　柯：選贏的機會很低

柯：陳時中健保一加錢馬上就倒了

黃榮村、周弘憲出任考試正副院長

還許崑源一個清白！遺孀告梁文傑、王浩宇7人

獨／1280刷破萬！公車司機盜刷5萬多

柯文哲：台灣人看香港心驚膽顫

不滿遭抹紅　柯：我們叫「台灣」民眾黨

雙城論壇視訊　柯：不知用什麼軟體

更多熱門

相關新聞

身分證一條龍阿伯曝光　恨訂票冒用害他全台跑開庭

身分證一條龍阿伯曝光　恨訂票冒用害他全台跑開庭

身分證字號為「A123456789」的「一條龍先生」謝條根，長年來因為身分證遭人冒用、訂台鐵車票，全台警局、地檢署跑透透，至少有過50件案子，進出公署上百次，甚至信用破產連辦手機門號都被拒絕，好在這幾年台鐵的案件大減，「久病成良醫」的他早已熟悉法律程序，晚年只想要陪2名女兒長大，懇求有心人士別再整他。

一條龍阿伯「A123456789」無法變更　新北「破例」立專案幫改身分證號！

一條龍阿伯「A123456789」無法變更　新北「破例」立專案幫改身分證號！

身分證更改辦法曝！一生只能改一次

身分證更改辦法曝！一生只能改一次

身分證亂填A123456789　害他信用破產

身分證亂填A123456789　害他信用破產

荷蘭身分證將取消性別欄位　官員：屬不必要資訊

荷蘭身分證將取消性別欄位　官員：屬不必要資訊

關鍵字：

身分證謝條根

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

身分證亂填A123456789　害他信用破產

游否希徵駕駛「月薪曝光」！

陳建州道歉「真的是時候了」！

熊熊「一次中2點」承認性慾強又好色

陸大使館：哈薩克不明肺炎1772人死

過來人曝4大地雷科系！設計系哭了

高雄男舞廳被砍3刀　斬斷大動脈放血慘死

台中4同事集資1200！爽中30億

快訊／韓首爾市長遺體確認被尋獲

課後相約七星潭…女師與國三男「海灘野戰」

韓國瑜付費上「博恩夜夜秀」　價碼曝光

比特犬「恐攻」32秒影片曝！黑汪狂哀嚎險死

為了趕去唱KTV！　男摺疊刀狂刺殺死2人...今被「執行死刑」

王少偉遭重打變臉　哈孝遠急道歉

快訊／新冠肺炎再添2例！指揮中心1400記者會說明

更多

最夯影音

更多
鄧紫棋Vlog發起《別勉強》翻唱挑戰　片尾藏彩蛋...超大咖親自示範

鄧紫棋Vlog發起《別勉強》翻唱挑戰　片尾藏彩蛋...超大咖親自示範
KID掀朋友家客廳「神秘方形地板」　一掀起來驚呼：有魚！！

KID掀朋友家客廳「神秘方形地板」　一掀起來驚呼：有魚！！

劉詩詩「一個眼神」吳奇隆就懂！　「夫妻相處模式」曝光…甜到鄭爽摀臉

劉詩詩「一個眼神」吳奇隆就懂！　「夫妻相處模式」曝光…甜到鄭爽摀臉

小客車撞倒機車騎士「無感落跑」 下班警直擊猛追攔截：靠邊停車！

小客車撞倒機車騎士「無感落跑」 下班警直擊猛追攔截：靠邊停車！

陶晶瑩網路新節目超「無尺」　虧炎亞綸人間自走炮...站旁邊怕怕der

陶晶瑩網路新節目超「無尺」　虧炎亞綸人間自走炮...站旁邊怕怕der

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面