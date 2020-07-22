指蘇嘉全圖私利被控妨害名譽　羅智強：就是等他來告



▲游淑惠(左起)、王育敏、羅智強到北檢控告蘇嘉全涉嫌誣告罪。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

國民黨文傳會主委王育敏、革實院長羅智強、副院長游淑慧日前公布外交部界密電報，質疑總統府秘書長蘇嘉全涉及私會印尼高層圖個人私利，蘇嘉全21日委由律師到台北地檢署控告王等3人涉嫌妨害名譽，王等3人22日也到北檢，反控蘇嘉全和姪子蘇震清涉嫌誣告，羅智強表示，就等蘇來告，請法院查清楚機密電文內容。

王育敏、羅智強、游淑慧等3人，20日公布我駐印尼代表處2017年12月電報，質疑蘇嘉全和姪子、民進黨立委蘇震清，透過人力仲介揚運集團董事長高壽濤安排，拜會印尼高層，卻不事先知會外交部及經濟部，拒絕駐印尼代表處人員協助，「企圖將我政府相關部會及駐外館處機制排除在外、個別擊破，以遂其個別私利」。

蘇嘉全21日控告3人妨害名譽，並表示將另外提出民事求償後，游淑慧在臉書上表示，「是人力仲介公司需要黨政高層和國營企業的影響力和資源？還是堂堂的國會外交，因外館無能，只能靠人力仲介公司安排參訪？」羅智強也透過臉書說，「我不意外外交部不敢公布公文，畢竟誰人不曉民進黨清算追殺的能力在今天的公務部門，寒蟬效應早就形成」。

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