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理事長深夜狂奔躲媒體！涉吞全國建物安檢聯合會公款　獲檢諭令100萬元交保

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▲建築安檢全聯會理事長劉進明。（圖／記者劉昌松攝）

▲劉進明21日晚間至北檢開庭。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松、游宗樺／台北報導 

台北市日前爆發錢櫃6死大火火警，時任台灣公安學會理事長的劉進明還公開痛批市府公安檢查敷衍，但他自己卻遭到自己人檢舉，涉嫌侵吞中華民國建築物公共安全檢查商業同業公會全國聯合會公款。經檢調搜證，發現他涉嫌將上百萬元的公款都挪作己用，於21日發動搜索約談，經台北地檢審理後，檢察官認為劉涉嫌侵占，諭令以100萬元交保。

據了解，劉進明在2011年底至2018年5月間，先後擔任全聯會1到3屆的理事長，曾於今年4月錢櫃大火6死命案後，以台灣公安學會名義公開發文痛批北市府的公安檢查造假、敷衍，但自己卻被內部檢舉，涉嫌在2014年間侵佔全聯會帳戶的100多萬元公款，轉到自己帳戶拿來付房貸。

▲▼建築安檢全聯會理事長劉進明。（圖／記者游宗樺攝）

▲劉交保後跑給記者追，不願回答媒體提問。（圖／記者游宗樺攝）

檢調接獲情資，21日發動搜索約談劉進明與3名證人到案，經檢察官審理後，將全數證人請回，劉則因涉嫌侵占罪，諭令以100萬元交保。劉進明22日凌晨交保步出北檢，遇到記者上前詢問時拔腿狂奔，迅速跑離媒體視線，並不願對案情多做回應。

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