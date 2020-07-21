被斷腳筋回身空手接刀飛奔逃命　疑地盤糾紛遇堵…惡煞堅稱為討賭債8萬元

▲杜姓男子光天化日在台北鬧區斷人腳筋被起訴重傷害未遂罪。（資料照／記者張君豪翻攝）

記者劉昌松／台北報導

台北市市民大道4段在5月間發生一起當街持刀追砍案，被害人遭遇伏襲，被砍斷右腳筋，左手因擋刀也險些斷指，最後仍飛奔逃命，最後被送醫急救，指控可能因為做生意地盤糾紛遭尋仇，但行兇的杜姓男子落網後，堅稱因為賭博糾紛要向被害人討8萬元才犯案，台北地檢署21日依重傷害未遂罪起訴杜男。

5月24日上午，杜姓男子持大型西瓜刀，埋伏在市民大道4段某公廟旁的德州撲克協會外，等待黃姓被害人離開協會時，從後方猛揮3、4刀，把黃男右膝砍出長約10公分傷口，黃男頓時血流不止，倒地後翻身試圖伸手擋刀，左手指頭反而差點被整個砍斷，情急之下，顧不得腳傷劇痛，掙扎起身飛奔逃命。

杜男持刀追砍一陣子後，跳上計程車逃逸，黃男被緊急送醫救治；杜男聲稱因為黃男借用他的帳號去下注球賽7、8萬元卻不給錢，黃男則否認賭博欠債，懷疑是因為做生意的地盤問題，遭人買凶教訓。檢察官最後根據黃男傷勢，認為杜男並無殺人犯意，但是刻意針對腳步揮刀，導致被害人腳筋被砍斷，可能終身跛腳，依重傷害未遂罪嫌起訴杜男。

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