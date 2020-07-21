傳印尼進口虱目魚477公噸流入國內市場　漁業署澄清：不實謠言

▲漁業署強調，為避免虱目魚產業受疫情影響，推動多項振興措施包括獎勵國內行銷。（圖／記者許展溢攝）



記者許展溢／台北報導

漁業署今（21日）指出，近期不肖業者謠傳有民意代表從印尼進口虱目魚影響國產虱目魚產銷，鄭重澄清與事實不符。依據關務署統計資料，今年1至6月從印尼進口冷凍虱目魚573公噸，確實較去年同期增加477公噸，但增加魚貨經查證為遠洋漁業公司進口作為延繩釣魚餌。

漁業署副署長林國平表示，據漁業公司表示往年都有從印尼購置虱目魚作為魚餌情事，只是以往都從國外基地補給，今年因受疫情影響，部分國家封港，所以進口我國再轉運出口，目前該批魚餌已透過運搬船運搬出口。該批魚貨是進入保稅倉庫並未進口國內市場，請業者不要散播不實謠言藉機剝削養殖漁民收益，另請養殖漁民勿聽信不實謠言造成賣壓恐慌。

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▲漁業署特別製作虱目魚澄清圖卡。（圖／漁業署提供）

漁業署強調，為避免虱目魚產業受疫情影響，推動多項振興措施包括獎勵國內行銷、團膳、魚市場交易、藥檢加工及包材、凍儲等費用，以及獎勵國外市場之拓銷費。另外協助產銷調節如整池、延後放養等，在多元措施協助下，本年1至6月國內消費量及出口量分別較去年同期成長25%及18%，目前國內外市場通路順暢，請養殖漁民不要恐慌視產況依序出貨。

另外，漁業署出，7月13日至31日結合8家漁會及農會、養協等團體推出「你來買魚 人人有魚」活動，凡售出10片虱目魚肚另捐贈1片給台灣食物銀行聯合會，呼籲消費者吃健康做公益，相關活動及訂購訊息請連結漁業署網站。

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