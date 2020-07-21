青峰被恩師告侵權　否認犯罪拒和解「不明白為什麼我要站在這裡」

記者劉昌松／台北報導

藝人青峰(吳青峰)被恩師經紀人林暐哲指控，涉嫌在授權合約終止前，公開演唱、出版公開演唱、出版的《太空人》專輯和12首歌，違反《著作權法》，台北地院21日下午首度開庭，青峰否認犯罪「起訴的不是事實」，並且拒絕法官安排調解，庭後無奈地說：「我到現在還不明白為什麼我需要站在這裡(法院)。」

▲青峰開完庭後，雙手合十謝謝外界關心。（圖／記者劉昌松攝）

青峰在1個小時的庭訊後向媒體表示，「謝謝大家關心，該說的在法庭上都說了，謝謝法官很耐心地聽我說，我相信法院會有最正確的判斷，其實我到現在還不明白為什麼我需要站在這裡(法院)，不如你們去問原告好了。」

北檢起訴指出，青峰在1998年8月就簽了3份合約，其中「詞曲版權授權合約」明訂專屬林暐哲所有，如果想終止契約，須從2014年12月31日起，在每年年底前3個月，以書面表示反對續約，否則合約都會自動延長1年，而青峰未依規定解約，就在2019年間在兩岸三地演出、發行專輯，侵害了林暐哲的著作權。

▲青峰開庭前在法院門口接受測量額溫。（圖／記者劉昌松攝）

台北地院21日首度開庭，青峰否認犯罪表示「我認為起訴的不是事實」，並強調，曾事先告知林暐哲要寄存證信函終止合約，「因為我怕嚇到他」，「合作15年了，還有很多工作要交接，情感上面對我來講也是一件很大的事情」。

青峰還表示，在談終止合約的時候，發現林暐哲私下和騰訊音樂簽了3年的合約，「因為擔心會使林先生限於違約的危險，基於恩情，我承接下來了」，法官庭訊最後詢問青峰是否要進入調解，青峰說：「因為已經多次和解沒有結果，應該沒有必要」，律師則請求法院考量相關法令有違憲之虞，聲請停止審判，法官表示將另案審查，下次青峰將再次以被告身分出庭，屆時將與證人林暐哲在法庭上見面。

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