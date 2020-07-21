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印尼採購15架颱風戰機　牽扯奧地利長達14年的訴訟案

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▲颱風戰機（Typhoon）。（圖／取自免費圖庫維基百科）

▲颱風戰機（Typhoon）。（圖／取自免費圖庫維基百科）

實習記者劉雪兒／綜合報導

印尼有意訂購15架颱風（Typhoon）戰機，以實現國家空軍現代化的目標，目前已致函奧地利國防部長譚娜（Klaudia Tanner），尋求發起談判。消息一出，立刻引起外界的關注，因為這涉及奧地利與歐洲飛機製造商空中巴士（Airbus）2006年爆發的訴訟案有關。

▼印尼國防部長普拉伯沃（Prabowo Subianto）信中提及的「敏感性」， 應於奧地利和空中巴士之間的糾紛有關。（圖／達志影像／美聯社）

▲印尼國防部長普拉伯沃（Prabowo Subianto）

根據《防務新聞》報導，印尼國防部長普拉伯沃（Prabowo Subianto）在信中說，「我了解這其中的『敏感性』，由於我一直對歐洲的技術和專業知識印象深刻，所以請您支持一下提議，希望能為我們兩國帶來互利」。

據報導，奧地利曾以20億歐元（約台幣673億6700萬元）向空巴收購15架「颱風」，隨後傳出空巴和其他夥伴在報價單上「灌水」，作為當地承包商的佣金，得知消息後的奧方一路告上法院，要求高達11億歐元（約新台幣360億8000萬元）的賠償，但對方反指控奧方政府玩政治操弄，完全不接受這天假的和解金，而訴訟案也從2006年直到現在都還未解決。

值得一提的是，奧地利政府從2017年決定，讓「颱風」戰機2020年退役，並採取更有效且具有成本效益的解決方案，來滿足國家防空需求。

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