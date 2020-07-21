誰說只有男生可以！可愛的她「開大貨車帥氣排檔」　影片釣出超多「女漢子」

記者陳雕文／綜合報導

考過汽車駕照的都知道「手排」有一定的難度！加上路上常見的大貨車司機多為男生，因此長相清秀的女孩「撥動排檔桿」的畫面顯得稀少又特別。一名從事壽險業的美女，因為個人興趣考取手排駕照，在台南開3.5噸大貨車輕鬆寫意，排檔動作又霸氣！影片一出也釣出很多「女漢子」在下方留言。

▲蔡小姐模樣清秀可愛，喜歡脫鞋開手排車。（圖／蔡小姐授權提供）

據了解，24歲蔡小姐只愛開手排車跟騎檔車，認為這樣才能充分享受駕馭的樂趣，路上也不容易打瞌睡；影片中可看到她脫下鞋子開著大貨車轉彎，打檔架式非常帥氣。網友紛紛按讚說，「超強的！」、「赤腳開就是舒服」、「會開手排車的女生就是帥」、「超厲害～我連自排都開不好…」、「開堆高機或是3.5噸卡車的女生就4帥」

▲蔡小姐開大貨車霸氣十足。（圖／蔡小姐授權提供）

蔡小姐受訪時提到，平時她都在高雄從事壽險工作，休假時會回台南老家開車搬貨，而考取手排駕照純粹是因為個人興趣，未來還想考聯結車跟拖板車的執照。

留言板也有不少「女漢子」貼出照片並留言說，「吃飯的工具，我每天都在開」、「大家看我開貨車也覺得很神奇！因為我身高147而已！哈哈哈哈」、「開大車的155小短腿路過」、「我開車也要脫鞋子才會開」、「我是開手排露營車」、「我以前也是自己開手排貨車去擺攤，重點是之前沒開過，練一個禮拜就自己上路了」

▼有女漢子在蔡小姐的貼文下方秀出照片說，「大家看我開貨車覺得很神奇，因為我身高147公分而已哈哈」。（圖／翻攝自臉書爆廢公社）

▼另一名女漢子貼出照片說，「開大車的155小短腿路過」。（圖／翻攝自臉書爆廢公社）