屏東監理站提醒車用滅火器重要性　「拉、瞄、壓、掃」自救救人

▲屏東監理站籲車主準備滅火器，可自救救人 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東監理站會同警方等相關單位辦理聯稽路檢業務，發現大貨車未攜帶車用滅火器或有效期限逾期是常見的違規態樣，違規車主改善後還得到監理機關辦理臨時檢驗，提醒車主不要輕忽，自救救人，確保行車安全。

依據道路交通安全規則規定大客車、大貨車、曳引車、小型汽車附掛之廂式拖車及幼童專用車，參加車輛檢驗時，應備有滅火器，滅火器應明確標明有效期限，其有效期間並應在1個月以上，滅火器附有壓力計者，其壓力指針應在壓力錶之有效範圍內。但監理機關辦理聯稽路檢業務時，常發現大貨車未攜帶車用滅火器或有效期限逾期，威脅行車安全。

屏東監理站說，火燒車最容易發生在老舊及任意改裝的車輛，例如汽油或機油燃燒造成火燒車；或電線表皮被覆劣化破損後銅線裸露產生火花。監理站建議民眾除做好平時定期保養及驗車，車內要自備滅火器，但切記莫放在後車廂，就放在駕駛座旁，隨時可以取用滅火。

站長洪美芳提醒，車用滅火器是車輛安全重要的配備，如果不幸發生意外時，請利用滅火器的使用口訣：「拉、瞄、壓、掃」操作滅火器，自救也救人。另打火機置或行動電源充電放在儀表板或者座椅上，在日光照射易過熱下引起火燒，請不要在車內置放這些容易引火的物品。

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