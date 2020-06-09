保持社交距離！Google Maps添公共交通路線壅擠程度資訊

▲Google Maps將添增新功能，讓用戶可即時獲取公共交通路線上的重要訊息警報，並協助用戶安全避開擁擠的公共交通路線。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者王曉敏／綜合報導

雖然新冠肺炎疫情已略有降溫，但仍需自主維持社交距離，隨著各國已開始逐步解封，在出行前或旅途中能隨時得知特定火車站的壅擠程度等問題也變得相當重要。Google Maps產品管理總監Ramesh Nagarajan周一（8日）宣布，將為Google Maps添增可讓用戶安全出行的新功能，除了讓用戶可即時獲取公共交通路線上的重要訊息警報外，也能協助用戶安全避開擁擠的公共交通路線。

獲取重要訊息警報

當用戶搜尋可能受新冠肺炎疫情影響的公共交通路線時，Google Maps將自動發出相關警報。舉例來說，若當地政府要求民眾在公共交通工具上需配戴口罩時，Google Maps將提醒用戶，而針對阿根廷、澳洲、比利時、巴西、哥倫比亞、法國、印度、墨西哥、荷蘭、西班牙、泰國、英國及美國等國家也會提供過境警報，並從當地的運輸代理處獲得訊息，將此推送給用戶。

除此之外，Google Maps也將向用戶發送行車警報，以通知用戶沿途的COVID-19檢查站及限制。當導航至COVID-19檢測中心時，同樣也會發送警報，提醒用戶確認檢測資格及設施準則，此功能將於本周開始率先在印尼、以色列、菲律賓、韓國及美國提供。

安全避開公共運輸的人群

Google Maps於去年導入了公共運輸壅擠預測，可讓用戶事先了解特定公共運輸路線的壅擠程度，為確保民眾能維持適當的社交距離，即日起用戶可更輕鬆地查看特定路線公車各個時段的運量，以此來規劃行程，或查看即時資料，將顯示該特定路線的公車當前相較於過去的壅擠程度。

不過為了維護隱私，在Google Maps添增這些功能後，用戶需自行手動開啟Google位置記錄功能Google才會將用戶的位置資訊加以利用彙整。

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